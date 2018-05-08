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Неизвестные похитили из банкомата в Чашниках более 24 тысяч рублей

08.05.2018 - 18:36

Новости Беларуси. В Чашниках ограбили банкомат.

По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел ночью 5 мая. Неизвестные проникли через пластиковое окно в помещение библиотеки, которая расположена в доме культуры ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда», вскрыли двери сервисной зоны и сейфовой части банкомата ОАО «Белгазпромбанка».

Были похищены четыре кассеты с деньгами на сумму 24 845 рублей.

Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Украденные кассеты – это пластиковый темно-серый короб размером 50 на 25 сантиметров с указанием принадлежности к конкретному банкомату. После вскрытия и извлечения денег злоумышленники, как правило, избавляются от них.

Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Правоохранители просят граждан, которые располагают информацией о совершенном преступлении или о местонахождении кассет, сообщить в ближайший отдел милиции или по телефону 102.

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Фото: УВД Витебского облисполкома

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