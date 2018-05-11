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Первый студенческий отряд из Беларуси выехал на работу в Россию

11.05.2018 - 15:09

Новости Беларуси. Учащиеся витебских педагогических вуза и колледжа будут работать все лето в одном из лучших детских оздоровительных центров на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед тем, как отправиться в Краснодарский край, будущие педагоги прошли трехмесячное обучение и досрочно сдали летнюю сессию.

Светлана Левкина, участница студенческого отряда «НЛО»:
Это очень классная возможность попробовать свои педагогические навыки. Это хорошая возможность выехать за пределы и защищать честь нашей страны. Мы уже все сдружились, когда проходили школу вожатского мастерства, стали одной семьей. И едем туда не просто отрядом, а настоящей семьей.

Только из Витебской области на работу за пределы страны отправятся более 120 молодых людей. А всего из Беларуси – около 500.

Первый студенческий отряд из Беларуси выехал на работу в Россию

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