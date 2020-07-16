«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области
Новости Беларуси. Экспортный потенциал, развитие регионов и борьба с COVID-19. Эти и другие темы 15 июля стали ключевыми на встрече главы государства с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой формат общения в последнее время стал традиционным.
Президент уже встречался с теми, кто формирует общественное мнение и принимает активное участие в развитии Могилевской, Гродненской, Брестской, Минской областей и столицы. Как правило, это очень открытые разговоры о происходящем в стране, анализ положения дел в разных сферах.
Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой
Очевидно, в развитии северного края сделано немало. За последнее время вдвое возросло производство сельхозпродукции, втрое – объем промышленного производства.
Как дальше будет развиваться Витебский регион? И на что местных жителей ориентировал глава государства? Репортаж Алены Сыровой.
Витебский регион не самый простой в стране. Начиная с климатических особенностей (все-таки северный край, зона рискового земледелия), продолжая не лучшими экономическими показателями. Потому к нему всегда особое внимание со стороны главы государства.
Искали разные способы наладить ситуацию, экспериментировали, реформировали. Что получилось, а что пока нет и почему, Президент приехал узнать у тех, кто живет и работает здесь и каждый день влияет на развитие северного региона.
Александр Лукашенко: нам надо поднять регионы, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске
Витебская область специализируется прежде всего на нефтехимической промышленности. В последнее время здесь занимались и уже практически завершили модернизацию новополоцкого «Нафтана». Вложили 1,5 миллиарда долларов, чтобы промышленный гигант увеличил глубину переработки нефти до 90 %.
Кроме того, активно приводят в чувство и легкую промышленность, и станкостроение. Государство заинтересовано в создании производств, которые бы не просто давали рабочие места (этот период мы уже прошли), а приносили реальный доход. Над этим сейчас работают.
Николай Шерстнёв, губернатор Витебской области:
Треть выпущенной промышленности, продукции – инновационная. Товары, произведенные в области, экспортируются сегодня более чем в 70 государств мира. В числе перспективных инвестпроектов на ближайшую пятилетку: строительство новых производств по деревообработке и производству древесных гранул и мебели.
Может быть в силу своей специфичности Витебская область – регион экспериментов, поисков способов обернуть недостатки в свою пользу. Не так давно здесь начался эксперимент в сельском хозяйстве.
Чтобы убрать посредников в цепочке «производитель сырья – готовый, качественный продукт», приняли решение о создании семи сырьевых зон и агропромышленных объединений. Практика показала: решение было правильным.
Валерий Лаппо, директор Глубокского мясокомбината:
На сегодняшний день мясокомбинат постепенно начинает загружаться, увеличивается сырьевая зона. Мы начинаем работать над сырьевой зоной и понимаем, что надо вкладывать в землю, чтобы рабочие места были и на предприятии, и в сельском хозяйстве. Увеличиваем поголовье свиней и понимаем, что на следующий год мы не останемся без сырья.
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Коечный фонд, аппараты ИВЛ в полной мере, несмотря на всю серьезность ситуации, задействовать, к счастью, не пришлось – во многом благодаря квалифицированной и слаженной работе медиков всех рангов и специализаций.
Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского института:
Наши студенты, у меня 300 заявлений было студентов, что они хотят помочь практическому здравоохранению. И тогда еще не было, как я еще отмечаю, каких-то мотивационных, поощрительных указов и так далее. Они просто пришли и сказали: надо – мы готовы помочь. Многие не уехали домой, остались жить в общежитии и работали во всех больницах, причем это реанимации, скорая помощь, интенсивная терапия, отделение пульмонологии. Они работали на передовой, можно сказать.
Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта»
Оршанский льнокомбинат – пример, когда государство вложилось и получили результат. Но есть и частные инициативы.
Николая Мартынова, директора холдинга «Марко», здесь, в Витебске, знают многие как человека, который умеет работать и знает, как зарабатывать. В свое время он взял под крыло убыточное производство, сегодня это вполне успешный завод.
Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Марко»:
Мы его забрали по остаточной стоимости и уже рассчитались с государством за него, потому что там было с рассрочкой. Сейчас мы выпускаем, я считаю, уникальную коллекцию изделий для верха – для курток женских, мужских.
То, что сделано модернизацией, то, что мы модернизируем в целом экономику, я думаю, что это задача не только отдельно взятого предприятия, но и в целом экономики и отрасли легкой промышленности.
Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Когда вкладываешься, всегда рассчитываешь на отдачу. Это касается и частного, и глобального. Конечно, Витебской области наверняка можно было оказывать еще большую поддержку. Но даже с тем уровнем, который есть сегодня, за последние несколько лет удалось решить жизненно важные вопросы. Дошлифовывать – это уже задача тех, кого сегодня называют активом и, конечно, всех, кто живет пусть и не в самом простом, но перспективном и очень красивом – северном крае нашей страны.
«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента
Новости Беларуси. 15 июля после встречи с активом Президенту доложили о развитии транспортной инфраструктуры Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства одобрил идею строительства кольцевой вокруг областного центра.
Но главным событием стало открытие Полоцкого путепровода. Мост не только соединяет разные районы города, но и является продолжением республиканских дорог, ведущих в Полоцк и дальше – в Россию и Латвию. Новое сооружение значительно разгрузит городской трафик. Кстати, реконструкцию развязки закончили намного раньше срока.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Раньше говорили, что все дороги ведут в Рим. Сейчас можно сказать, что большинство континентальных трасс идут через Беларусь. И чтобы условный путь из Лиссабона в Пекин проходил именно через нашу страну, мы постоянно должны наводить логистические мосты и не забывать реконструировать уже построенные.
Этот Полоцкий мост был на личном контроле Президента. Теперь время оценить сделанное. Губернатор докладывает: справились. Дорожный коллапс в прошлом. И сразу же рассказывает о новых дорожных планах. Еще одно узкое место в городе – трехполосная улица Гагарина.
Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Еще хочу обратить внимание на одну серьезнейшую стройку в городе Витебске.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я видел, ты там ковыряешься. Когда ты закончишь?
Николай Шерстнёв:
Это серьезная стройка. Мы работаем здесь, не ковыряемся.
Александр Лукашенко:
Там же в основном уже сделано.
Николай Шерстнёв:
В сентябре запускаем этот объект. Осталось заасфальтировать, но развязка, микрорайон получит еще одну развязку – замечательную.
Александр Лукашенко:
Я посмотрел с вертолета.
Николай Шерстнёв:
30 миллионов денег вложили собственного бюджета. А вот это как раз улица Гагарина, она в таком виде. Вот это новый участок, а вот это старый.
Александр Лукашенко:
Ну хорошо, к следующему «Славянскому базару» пригласи.
Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае
Открытие Полоцкого путепровода Президент назвал значимее «Славянского базара». В городе зафиксировали не только дату начала ремонта, но даже время – 15 ноября 2018 года, 10 часов утра.
Сегодня в шесть вечера мост открыли. До этого старая добрая традиция – перерезана красная ленточка. Это историческое событие.
Через Полоцкий путепровод самый кратчайший путь из Витебска на северо-восток области. В том числе в Полоцк – колыбель белорусской государственности. И наши земли никогда не были в стороне больших дорог. А теперь у нас, что называется, большие и качественные дороги. Это еще и бренд современной Беларуси. Трассы безопасные, поэтому и загружены. Даже в условиях экономической пандемии Беларусь осталась единственным выходом для грузоперевозчиков. Держать марку – значит держать в приличном состоянии дороги.
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Путь дорожного строительства – путь развития. После аварийного моста над Припятью Президент поручил исследовать и привести в порядок все подобные путепроводы. Это советское наследие, и наши ученые разработали новые технологии, а дорожники приступили к работе.
Ждем открытия, уже надоело ездить пересадными автобусами – я еду на работу тремя автобусами. Туда тремя, назад тремя. Хочется уже проще – сесть и поехать.
Мост отличный, сделано красиво все, замечательно. Мне очень нравится.
Неудобный был. Сейчас смотрю: вообще красота такая! Прошлась по мосту сегодня – такая прелесть, везде развилки, все так аккуратненько делают, все замечательно. Прямо радуется душа. Я недалеко живу, и мне очень нравится этот мост.
Ездили тут часто. Страшный мост был. Ямы большие были, а сейчас заезжаешь – сразу похоже на город, красивый город.
На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем
В Беларуси реализуется программа по улучшению дорог между областными центрами. Даже в «тучные» советские годы появилась лишь одна достойная трасса – олимпийка. А за годы самостоятельного пути мы строим такие же магистрали, причем даже лучше (их огораживают от диких зверей), во всех уголках Беларуси.
На Могилев и Гомель уже можно безопасно и комфортно доехать с ветерком. Гродно, а теперь в планах Витебское направление. Доходы – от транзита. Но прежде всего это строится для удобства белорусов и с заботой о белорусах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президентские выборы – это экзамен. Мы будем сдавать экзамен. И вот активу я сегодня сказал, руководителям вашим, что ни я буду сдавать экзамен (я тоже, но в большей степени вы). Президентские выборы нас сильно подстегнули, и мы хотели что-то сделать витебчанам, чтобы они доброе слово сказали о нас. Поэтому экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже.
Транзитный коридор и источник доходов, как для государства в целом, так и для каждого жителя. От строительства придорожного сервиса до продажи помидоров из собственного огорода или ягод из местного леса.
Президент ранее своим Указом заметно упростил правила для таких заработков с собственного труда. Условно говоря, и до малой родины будет легче доехать, и до агроусадьбы, или прокатиться в столицу за покупками либо впечатлениями. Дороги ведь развивают внутренний туризм. Строительство осилит идущий. С Полоцким путепроводом получилось.
Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Вы настрадались, вы намучились. Действительно, полтора года это был ад для витебчан. Сказать огромнейшее спасибо Александру Григорьевичу и немножко вернуться в полуторагодовую историю. Когда я обратился с просьбой к Александру Григорьевичу, я помню ту резолюцию на письме: «Думайте о людях. Румасу, Шерстневу решить вопрос». А потом родилось и распоряжение, где четко было обозначено финансирование. Именно поэтому, потому что бессбойно шло финансирование, строители не подвели, проектанты сработали. Все вместе – вот и получился результат.