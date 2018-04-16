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В Сенненском районе тела умерших телят выбрасывали в кусты. Кто ответит за случившееся?

16.04.2018 - 20:11

Новости Беларуси. Спонтанный могильник практически у ворот фермы. В Сенненском районе погибших телят выбрасывали в ближайшие кусты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

О вопиющей бесхозяйственности нашему телеканалу рассказали местные жители. Правда, категорически отказались общаться при включенной камере – опасаются руководителя хозяйства. Зато нарисовали подробную карту, где вместо клада – тела погибших животных. Шокирующие факты проверяла Анастасия Бут.

Виктор Казимиров, директор ОАО «Беленево»:
Для меня это, конечно, ужасно. Такой картины я не ожидал и думал, что здесь не должно быть телят.

О том, что творится в его хозяйстве, Виктор Казимиров узнает от нашей съемочной группы. Да, падеж молодняка, как и на любом сельхозпредприятии, случается. Вот только не везде от телят избавляются столь нестандартным способом.

Анастасия Бут, СТВ:
От фермы до этих кустов – всего полкилометра. Повсюду – останки погибших животных. Судя по всему, телят приносят в это место уже не в первый раз. Самые «свежие», если можно так сказать, пять туш, которые лежат здесь не больше месяца.

И это – не единичный случай. Неподалеку от другой фермы – еще один спонтанный могильник. В груде мусора-- высохший череп, шесть телят, один даже чипированый. А в канаве у ручья – обглоданные кости, похоже, взрослой коровы. Над тушей кружат вороны.

Виктор Казимиров:
Может, телята не из нашего хозяйства. Потому что в окрестностях этой фермы находятся еще фермерское хозяйство, у которого 28 голов, а также здесь есть личное подсобное хозяйство у одного работника (у него 36 коров).

В хозяйстве «Беленево» пять молочно-товарных ферм и 3000 животных. Надои – одни из самых низких в районе – около 6 литров молока на голову в сутки. А падеж, по документам, за 2017 год составил около сотни особей. Всех их, уверяет директор, свозят в скотомогильник за 15 километров. Потому на вопрос, чьи рога и копыта спрятаны в кустах, теперь будет искать ответы руководство района.

Алексей Дойлин, первый заместитель председателя Сенненского райисполкома:
То, что мы увидели на данном предприятии, – это ЧП для района. Поэтому в ближайшее время мы рассмотрим, виновные будут наказаны. Разберемся.

Обратить пристальное внимание на проблемы АПК потребовал Президент. По всей стране сейчас проводят мониторинги рабочие группы. В их составе – представители госконтроля, прокуратуры, милиции, Следственного комитета. Надеемся, что после нашего сюжета они заинтересуются вопиющим фактом бесхозяйственности на сенненском сельхозпредприятии.

В Сенненском районе тела умерших телят выбрасывали в кусты. Кто ответит за случившееся?

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