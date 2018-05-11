﻿ В Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка выпила кислоту. Ребёнок в реанимации | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка выпила кислоту. Ребёнок в реанимации

11.05.2018 - 14:31

Новости Беларуси. Утром 10 мая в Шарковщинском районе в больницу доставили полуторагодовалую девочку.  

Как сообщает УСК по Витебской области, примерно в 10:30 ребёнок был дома вместе с мамой и бабушкой. Девочка достала с тумбочки в коридоре пластиковую бутылку и отпила. Мать сразу заметила случившееся и незамедлительно начала промывать рот дочери водой, попутно вызвав скорую помощь.  

Пострадавшую доставили в реанимацию с отравлением и химическим ожогом внутренних органов. Пациентка в тяжёлом состоянии.  

По предварительной информации, в бутылке из-под жидкого мыла была кислота для чистки труб. Следователями проведён осмотр дома, изъята ёмкость с веществом. Назначена судмедэкспертиза.  

Семья пострадавшей характеризуется положительно.  

Следователи напоминают о необходимости хранить опасные вещества в местах, недоступных для детей.  

Осенью прошлого года в Светлогорском районе пятерых детей доставили в больницу из-за отравления. 

Пострадавшим было от 8 до 12 лет – подробности здесь.   

Фото: УСК по Витебской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
СК: в Шарковщинском районе девочка отравилась кислотой. 1,5-годовалый ребёнок в реанимации
Фото: архив Светлогорского ОДО
В Светлогорске милиционеры спасли пенсионера от смерти из-за отравления газом
Фото: Гомельское ОУМЧС
В Гомеле мужчина попытался открыть найденный на пустыре баллон и отравился
Инспекторы ОЗХО взяли образцы с места предполагаемой химатаки в Сирии
Инспекторы ОЗХО взяли образцы с места предполагаемой химатаки в Сирии
Отравились воспитанники одного из детских садов Минского района. Несколько ребят в инфекционной больнице
Отравились воспитанники одного из детских садов Минского района. Несколько ребят в инфекционной больнице
Изображение использовано в качестве иллюстрации
ОЗХО определила вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь
ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»
ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»
Спасатели устранили утечку аммиака на столичном предприятии
Спасатели устранили утечку аммиака на столичном предприятии
Все новости по теме Отравления
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru