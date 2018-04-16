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В Японии школьница подозревается в краже 93 тысяч долларов

16.04.2018 - 14:59

Новости Японии. Полиция Токио арестовала школьницу, которая подозревается в краже 10 миллионов иен (около 93 тысяч долларов).  

Как сообщает информационное агентство Kyodo, 14-летняя ученица несколько дней ходила к своей однокласснице и воровала у неё деньги.  

После задержания подозреваемая рассказала, что часть украденного она распределила между десятью одноклассниками. Также девочка добавила, что испытывала стресс.  

Правоохранителям удалось вернуть 7,9 миллионов иен, ведётся поиск оставшейся суммы.  

Весной 2018 года из аэропорта в Бразилии злоумышленники похитили пять миллионов долларов. 

Ограбление заняло шесть минут – здесь подробнее.  

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