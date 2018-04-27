﻿ Исторические переговоры. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Исторические переговоры. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию

27.04.2018 - 16:07

Новости Республики Корея. Лидеры КНДР и Южной Кореи в ходе второго раунда переговоров подписали совместную декларацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть сведения, что главы стран договорились добиться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, наладить железнодорожное сообщение, возобновить обмены между разделенными семьями, а также начать совместные переговоры с Китаем о мирном договоре. В перерыве между официальными переговорами лидеры Северной и Южной Кореи посадили сосну – символ мира и процветания. После этого главы государств прогулялись по мосту, чтобы пообщаться тет-а-тет.

Исторические переговоры. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Фото. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Фото. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Фото. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Фото. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию
Фото. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

© AP Photo, Marco Garcia
Klassekampen. Норвежская разведка прослушивала системы коммуникаций российского ВМФ
Ким Чен Ын на межкорейском саммите: «Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить хорошие результаты»
Ким Чен Ын на межкорейском саммите: «Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить хорошие результаты»
Главы КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки на границе двух стран. Итоги 1-го раунда переговоров межкорейского саммита
Главы КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки на границе двух стран. Итоги 1-го раунда переговоров межкорейского саммита
Какие темы обсудят на межкорейском саммите 27 апреля?
Какие темы обсудят на межкорейском саммите 27 апреля?
Вопрос избрания нового премьер-министра Армении обсудят на специальном заседании 1 мая
Вопрос избрания нового премьер-министра Армении обсудят на специальном заседании 1 мая
Переговоры Сеула и Пхеньяна: в знак примирения лидеры посадят дерево
Переговоры Сеула и Пхеньяна: в знак примирения лидеры посадят дерево
Серж Саргсян. Фото: Reuters
Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку
Макрон встретится с Трампом в США 23 апреля. Какими подарками обменяются президенты?
Макрон встретится с Трампом в США 23 апреля. Какими подарками обменяются президенты?
Все новости по теме Международная политика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru