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Ким Чен Ын на межкорейском саммите: «Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить хорошие результаты»

27.04.2018 - 17:08

Новости Республики Корея. Курс на объединение: президент Южной Кореи осенью совершит официальный визит в КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из решений, принятых в ходе исторической встречи глав корейских республик.

Совместно подписанная во время сегодняшнего саммита декларация определила четкое направление на объединение и сотрудничество двух стран. Главы государств договорились об обоюдном прекращении любых вражеских действий и поэтапном ядерном разоружении корейского полуострова.

Ким Чен Ын, Председатель Государственного совета КНДР:
Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить хорошие результаты путем тесного сотрудничества, чтобы гарантировать, что наше соглашение, подписанное сегодня перед всем миром, не закончится, как заключенные ранее.

Также Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын планируют возобновить обмены между разделенными семьями, начать работу для соединения железных дорог двух стран и создать зону мира в Желтом море.

Сейчас в пограничном Пханмунджоме проходит торжественный банкет, на котором к своим мужьям присоединились первые леди КНДР и Южной Кореи.

Ким Чен Ын на межкорейском саммите: «Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить хорошие результаты»

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