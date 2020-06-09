Новые данные по коронавирусу. Минздрав Беларуси опубликовал статистику за 30 июня
Новости Беларуси. На 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента. У них ранее был диагностирован COVID-19.
По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на коронавирус.
Всего сделано 1 миллион 785 тестов.
Умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно (читать далее).
Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь
Новости Беларуси. Еще один дружеский жест от Поднебесной. Очередная партия медицинской гуманитарной помощи прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Груз доставлен от Министерства обороны Китайской Народной Республики при участии посольства этой страны в Беларуси.
На борту все необходимое для профилактики и лечения COVID-2019: инфракрасные термометры, респираторы, очки, одноразовые защитные костюмы и другие средства.
Все это направят в военные клиники Беларуси.