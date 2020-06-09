Новые данные по коронавирусу. Минздрав Беларуси опубликовал статистику за 30 июня

Новости Беларуси. На 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента. У них ранее был диагностирован COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на коронавирус.

Всего сделано 1 миллион 785 тестов.

Умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.