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Новые данные по коронавирусу. Минздрав Беларуси опубликовал статистику за 30 июня

30.06.2020 - 15:05

Новости Беларуси. На 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента. У них ранее был диагностирован COVID-19.  

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на коронавирус.  

Всего сделано 1 миллион 785 тестов.   

Умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.    

Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно (читать далее).   

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Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь

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Новости Беларуси. Еще один дружеский жест от Поднебесной. Очередная партия медицинской гуманитарной помощи прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груз доставлен от Министерства обороны Китайской Народной Республики при участии посольства этой страны в Беларуси.

На борту все необходимое для профилактики и лечения COVID-2019: инфракрасные термометры, респираторы, очки, одноразовые защитные костюмы и другие средства.

Все это направят в военные клиники Беларуси.