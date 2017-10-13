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Новые эталоны в области атомной энергетики и наноиндустрии будут созданы в Беларуси

13.10.2017 - 16:31

Новости Беларуси. Обновленный комплекс Белорусского института стандартизации и сертификации должны сдать уже в следующем году. С ходом реконструкции 13 октября познакомили премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в корпусе находится испытательный центр. Ему уже более 20 лет. Одну из задач, которую здесь решают – обеспечить высокий уровень качества продукции. Ее конкурентоспособность напрямую влияет на расширение экспорта. Развивают в центре и эталонную базу. Это основное техническое звено национальной системы измерений.

Сейчас в Беларуси полсотни эталонов. Еще 20 в области развития атомной энергетики, медуслуг, геодезии, ІТ-сфере должны появиться в ближайшие пять лет.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Поручено Госстандарту совместно с Академией наук, совместно с ГКНТ проработать вопросы создания ряда новых эталонов, которые нужны для функционирования и эксплуатации атомной станции, эталоны, которые нужны для наноизмерений, потому что наша научная общественность, наша наука и наши многие производители уже работают в зоне наноиндустрии.

Испытательный центр – это современная инновационная база. Здесь изучают продукцию на предмет безопасности. Наиболее интенсивно стандартизация развивается в электротехнике, радиоэлектронике, пищевой промышленности, строительстве и машиностроении. Именно производственную сферу в ближайшее время будут активнее подключать к работам по стандартизации.

Новые эталоны в области атомной энергетики и наноиндустрии будут созданы в Беларуси

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