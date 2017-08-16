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Новые информационные площадки 16 августа презентовали в Центральном районе Минска

16.08.2017 - 18:34

Новости Беларуси. Новые информационные площадки 16 августа презентовали в Центральном районе Минска. Среди них – обновленный сайт администрации, собственное печатное издание и ресурсы в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет горожанам как можно быстрее получить ответ на вопросы, которые касаются сферы образования и здравоохранения, ЖКХ и торговли.

На интерактивной площадке сегодня также продемонстрировали тренды разработки районного портала.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:
Мы получали, допустим, оперативную информацию, когда необходимо было работать в ходе ливневых дождей, когда были зоны подтопления, когда нам по соцсетям давали быстро информацию. Получали мы информацию через гражданские эти контакты, которые сегодня у нас есть, через социальные сети. И мы сработали очень быстро: в течение двух дней эти сложные проблемы были решены.

С новыми информационными площадками 16 августа познакомились сотни горожан.

Они также могли высказать свои пожелания по совершенствованию работы районных коммуникаций. Если пилотный проект себя оправдает, этот опыт распространят по всей столице.

Новые информационные площадки 16 августа презентовали в Центральном районе Минска

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