«О друзьях, которые собираются на мальчишник, а главный персонаж – свидетель». Алексей Хлестов о своей новой песне

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – певец – Алексей Хлестов.
Про что новая песня певца? Сколько раз переписывали? Как проходила свадьба Алексея Хлестова? Узнаете, посмотрев это видео.
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – певец – Алексей Хлестов.
Про что новая песня певца? Сколько раз переписывали? Как проходила свадьба Алексея Хлестова? Узнаете, посмотрев это видео.
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