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«О друзьях, которые собираются на мальчишник, а главный персонаж – свидетель». Алексей Хлестов о своей новой песне

12.12.2017 - 10:45

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – певец  – Алексей Хлестов.

Про что новая песня певца? Сколько раз переписывали? Как проходила свадьба Алексея Хлестова? Узнаете, посмотрев это видео.

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