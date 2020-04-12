О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Новости Беларуси. Готовы ли мы, в частности, наша медицина – сейчас многое зависит именно от медиков – приложить дополнительные усилия?
Об этом и не только в программе «Неделя» говорим с заместителем министра здравоохранения Еленой Богдан.
Опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы
Юлия Огнева, СТВ:
Давайте, наверное, с самого главного – с нынешней ситуации. Что имеем на сегодняшний день? Из тех тяжелых больных, которые сейчас лежат в больницах с пневмониями, есть ли уже выздоровевшие именно от пневмонии? Или, может быть, есть люди, у которых течение с тяжелого перешло, например, в среднюю степень тяжести?
Мой вопрос потому, что многие думают: если ты заболел пневмонией, то все.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Нет, на самом деле, конечно, не все так печально. Если у пациента возникает пневмония, она тоже может протекать в абсолютно разных формах – это и легкая, и средней степени тяжести, и тяжелая. И среди тяжелых пневмоний тоже не все нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас есть примеры положительной динамики. И даже, честно говоря, были случаи, когда нам казалось, что мы сделали все, но у нас не получается спасти человека. Но, наверное, и усилия наших врачей, и собственные жизненные силы этого человека позволяли и снять его очень быстро с аппарата, и перевести его из отделения реанимации в обычную палату. И даже выписать уже часть пациентов, которые перенесли тяжелые коронавирусные пневмонии.
Юлия Огнева:
Последние несколько дней рост количества инфицированных достаточно серьезный. Скажите, с чем это связано?
Елена Богдан:
Естественно, это ожидаемо, это прогнозируемо. И как бы нам не хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы.
Юлия Огнева:
Я так понимаю, что сейчас в среднем увеличивается где-то на 300-500 человек.
Елена Богдан:
На 300-400 человек в день у нас последние несколько дней есть увеличение. У нас увеличилось количество тестов. Мы максимально стараемся охватить тестированием абсолютно разные контингенты населения.
Юлия Огнева:
То есть даже то, что увеличивается количество заболевших – это тоже в рамках прогноза, то, о чем сегодня говорили представители ВОЗ?
Елена Богдан:
Конечно. И представители ВОЗ сегодня говорили о том, что нам рано успокаиваться, и мы должны дальше продолжать готовить нашу систему здравоохранения для того, чтобы максимально оказать помощь всем нуждающимся.
У нас уже идет популяционная передача вируса
Юлия Огнева:
Какой процент от общего количества выявленных коронавирусных пациентов – это контакты первого и второго уровней? Чтобы понимать, насколько массово сейчас люди с инфекцией ходят по городу.
Как теперь будут проверять состояние контактов первого уровня. Рассказывает заместитель министра здравоохранения
Елена Богдан:
Контакты первого уровня у нас на сегодня составляют более 50 % от тех, которые мы выявили за весь период наблюдения. У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали.
Юлия Огнева:
То есть сейчас надо быть максимально осторожными?
Елена Богдан:
Абсолютно.
Юлия Огнева:
Вот наша с вами дистанция – она достаточная?
Елена Богдан:
Достаточная абсолютно. Достаточная дистанция – это метр-полтора. Необходимо не забывать обрабатывать руки, помнить о том, что вирус тяжелый, он оседает на поверхностях и передается с руками. Нельзя трогать лицо.
По-прежнему остаются в группе риска, и мы не устаем это повторять, люди, имеющие хронические заболевания, люди, имеющие иммунодефицитные заболевания. Это пациенты и люди старших возрастов.
Кому делают тесты и почему проверяли миссию ВОЗ
Юлия Огнева:
Кому сейчас делают тесты?
Елена Богдан:
Тесты делают, первое, тем людям, которые вернулись из-за рубежа, находятся в самоизоляции и чувствуют какие-то симптомы недомогания. Это те люди, которые возвращаются в нашу страну и не попадают под режимы самоизоляции, как это прописано в постановлении Совета министров. Например, наша миссия ВОЗ как международная организация не попадала под режим самоизоляции, и при пересечении государственной границы у них были взяты тесты.
Следующее – это пневмонии тяжелые и средней степени тяжести. Это лица, у которых есть симптоматика коронавирусной инфекции.
Следующая категория – это контакты первого уровня. У нас принят нормативный документ Минздрава, и контакты первого уровня не будут госпитализироваться, а под обязательство самоизоляции эти контакты будут находиться дома.
Прорабатывается вариант самоизоляции контактов первого уровня с выявленным коронавирусом
Юлия Огнева:
А если у контакта первого уровня выявлен коронавирус, может ли он остаться дома?
Елена Богдан:
Мы такие варианты прорабатываем. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем нормативный документ Минздрава, который позволит гражданам с бессимптомным течением или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому.
Есть возможности применять меры административного воздействия на граждан, которые нарушают самоизоляцию
Юлия Огнева:
На неделе состоялось совещание на самом высоком уровне, где обсуждалась в том числе ситуация с коронавирусом в Беларуси.
Что по поводу самоизоляции говорит глава государства?
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То есть получается, действительно есть проблема – граждане выходят, не соблюдают?
Елена Богдан:
Да, такая проблема действительно есть. И вы знаете, те меры, которые сегодня у нас приняты – вчера было принято соответствующее постановление, – сегодня позволяют применять меры административного воздействия на граждан, которые нарушают самоизоляцию.
Это та ситуация, когда общественная безопасность и общественное здравоохранение должны ставиться выше, чем собственное желание или какие-то там собственные поведенческие меры. Поэтому в данном случае мы считаем, что эта мера абсолютно оправдана.
Сколько человек находятся на самоизоляции?
Юлия Огнева:
А много сейчас на самоизоляции находятся?
Елена Богдан:
На самоизоляции у нас сегодня находятся около 5000 человек. Но это та цифра, которая меняется фактически ежедневно.
Донорство изоиммунной плазмы: для чего оно нужно
Юлия Огнева:
10 человек, которые уже выздоровели, станут донорами изоиммунной плазмы. Ее планируется использовать для лечения тяжелобольных. Расскажите чуть-чуть подробнее об этом.
Елена Богдан:
Будем ее использовать у наиболее тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы надеемся получить хороший результат и разработать такой метод лечения.
Как изменилась ситуация с экипировкой медиков
Юлия Огнева:
Елена Леонидовна, сложный вопрос. 301 медик среди заболевших. Я даже не знаю, можно ли эту цифру как-то оценить с точки зрения «много или немного», потому что врачи болеют во всем мире. Но, чего скрывать, средства массовой информации и отдельные Telegram-каналы, в принципе недоброжелатели говорят, что все это из-за того, что у нас не хватает защитных средств.
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О защите медиков как раз шла речь на совещании, которое было на неделе.
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Юлия Огнева:
Совещание состоялось в начале недели. Расскажите, как-то сдвинулось?
Елена Богдан:
Сегодня на утро министру было доложено, что имеется пятидневный запас средств индивидуальной защиты во всех наших учреждениях здравоохранения.
Юлия Огнева:
Это не только больницы?
Елена Богдан:
Это прежде всего больницы. Естественно, это прежде всего больницы. Сейчас у нас вторым этапом идет полное оснащение амбулаторно-поликлинического звена, учитывая, что мы их переориентируем на работу с контактами первого уровня и, возможно, с бессимптомными формами или легкими формами, если мы примем такое решение, пациентов с коронавирусной инфекцией.
Представитель ВОЗ на подведении итогов их миссии и на брифинге отметил очень важное мероприятие, которое они будут рекомендовать проводить другим странам. Это то, что наша страна смогла переориентировать свое производство на пошив, на изготовление средств индивидуальной защиты для медицинских работников.
В наши аптеки поступят лекарственные средства – тот же парацетамол, который был произведен для рынка других стран
Юлия Огнева:
В некоторых Telegram-каналах сейчас распространяется такая история о том, что маски уже отшиты и просто сейчас лежат на складах до понедельника, чтобы, когда начнутся проверки, дату отмашку: «Ну, давайте, продавайте».
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Елена Богдан:
Я бы не сказала, что проверок у нас нет каждый день. Самая главная проверка – это все-таки наши граждане. Каждый день идут поступления.
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Наши граждане выкупают эти маски. Даже, знаете, мы ввели ограничение. Для того, чтобы насытить наш внутренний рынок, Министерство здравоохранения проработало с холдингом «Белфармпром» вопросы переориентирования производства на наш внутренний рынок. Соответственно, сейчас мы дали разрешение, и в наши аптеки поступят лекарственные средства – тот же парацетамол, который был произведен для рынка других стран. Мы надеемся, что мы насытим наш внутренний рынок, и наши заводы начнут производить и поставлять на экспорт.
Что кроме лимонов и имбиря можно есть, чтобы укрепить иммунитет
Юлия Огнева:
По поводу витаминов у нас есть очень интересный ролик касательно лимона и имбиря.
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У вас такая достаточно скептичная улыбка была.
Елена Богдан:
Оно все хорошо, оно все может быть использовано, но в дополнение к основному лечению заболевания. У нас ведь есть и свои, исконно белорусские, выращенные на нашей земле. Это клюква. Достаточно много замороженной клюквы сегодня есть в магазинах. Это квашеная капуста, которая по содержанию витамина С превосходит все остальное, что там было.
И еще вот такое традиционное белорусское блюдо, как хрен. Очень интересно, один из наших специалистов принес мне баночку хрена и говорит: «Елена Леонидовна, вы его не ешьте. Вы им дышите. И он будет защищать ваши легкие».
«Продолжайте делать все то, что вы сегодня делаете». Какие рекомендации белорусскому Минздраву дал ВОЗ
Юлия Огнева:
Вы почерпнули что-то для себя в тех рекомендациях, которые дала Всемирная организация здравоохранения?
Елена Богдан:
Конечно. Самая ценная для меня рекомендация была «Продолжайте делать все то, что вы сегодня делаете». Прежде всего то, что направлено на защиту персонала, потому что персонал был и остается самым ценным, что есть в системе. Это подходы к лечению пациентов, которые у нас сегодня есть. Это меры по социальному дистанцированию. И, конечно, третий раздел – это информационная политика – как мы должны информировать население.
ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Главные тезисы
На сегодняшний момент, это было предварительное, даже можно сказать тезисное заключение экспертов Всемирной организации здравоохранения. В течение недели мы ждем полный отчет. Естественно, он будет детализирован. То, что они увидели в нашей стране, ляжет в рекомендации ВОЗ и будет использовано для других стран, которые только сталкиваются, на сегодняшний момент находятся в ситуации с ростом коронавирусной инфекции. Поэтому это дорогого стоит.
Когда закончится коронавирусная инфекция, у части пациентов ведь будут какие-то осложнения, какие-то последствия
Мы реально понимаем, что система здравоохранения – это та система, на которую придется основная нагрузка в любой ситуации. Когда закончится коронавирусная инфекция, у части пациентов ведь будут какие-то осложнения, какие-то последствия. И нам нужно уже сегодня продумывать систему реабилитации этих пациентов. Нам необходимо будет продумывать и заранее закладывать финансовые средства и возможность получения страной одной из первых вакцины, если она будет разработана.
Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?
Поэтому на сегодняшний момент мы продолжаем все то, что мы делали. Самое главное, мы продолжаем тренинги и учебу нашего медицинского персонала – прежде всего, это одевание и снятие средств индивидуальной защиты – для того, чтобы сохранить каждого человека.
Даже один медицинский работник – это много для системы
Вот вы спросили, 301 – это много или мало? Вы знаете, даже один медицинский работник – это много для системы. Из этих 301 заболевших у нас уже есть выздоровевшие. Это те люди, которые вернулись к своей работе.
Очень хочется пожелать всем нашим медицинским работникам, тем, кто болеет, выздоровления, выразить слова признательности всем тем, кто сегодня находится на своих рабочих местах. Поверьте, сегодня все общество нацелено на поддержку системы здравоохранения. Позвольте выразить вам всем слова благодарности.
Но, пожалуйста, помогите нам тоже: оставайтесь дома, когда это возможно, соблюдайте эту социальную дистанцию, не посещайте своих престарелых и пожилых родственников, если у вас есть признаки заболевания. Мы остаемся на работе ради вас и просим вас остаться дома ради нас.
Коронавирус в Беларуси. Главное за неделю
Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой на дальнейшее развитие событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Кто прав, кто виноват – рассудит время. Алена Сырова продолжит.
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К такому развитию событий персонал столичной шестерки – от врачей до буфетчиц – начали готовить еще в феврале, когда COVID был только на подступах к Беларуси.
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Мы все прекрасно помним, как все начиналось. Первые вспышки в Китае, дальше – европейские страны, США. С самого начала года, фактически с появления нулевого пациента, нас с вами начали готовить к тому, что ситуация будет развиваться. Причем сценарий не тот, на который хотелось бы надеяться.
Помните, Президент из выступления в выступление в последние месяцы просил не паниковать и не бояться? Но – это важно – беречь себя и соблюдать элементарные правила гигиены, которые если не залог здоровья, то важнейшая его часть.
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Алена Сырова, корреспондент:
И не говорите потом, что не слышали. По итогу каждый сам расставляет приоритеты. И остается надеяться, что в условиях инфодемии отделить зерна от плевел все-таки удастся. Тем более, что медики, да и не только, с каждым разом все настойчивее просили белорусов поберечь близких из «группы риска». А надежным щитом на передовой стали врачи. Вне зависимости от специализации, просто врач как надежда на помощь.
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Уж такой этот COVID-19: переносчиком инфекции может быть кто угодно. Так сразу не определишь, симптомов может и не быть. А вот группы риска известны. Именно поэтому еще раз просьба: исключить контакты с пожилыми родственниками, с теми, чей иммунитет ослаблен.
Врачи на передовой, они контактируют с инфицированными. Казалось бы, защита должна быть запредельная. Но, как выясняется, на практике не всегда. Заражений среди медиков избежать не удалось. Понимая, что могут быть источником инфекции для своих близких, некоторые из врачей предпочли изолироваться на работе, общаться с родными только по телефону и без выходных помогать, лечить и спасать, в том числе тех, кто пренебрег элементарными правилами для собственной безопасности.
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Алеся – пример того, как молодой и крепкий организм переносит коронавирус в легкой форме. Но, к сожалению, не все молоды и здоровы. Для людей с хроническими заболеваниями COVID-19 становится спусковым крючком (триггером) для усугубления. И, к сожалению, не всегда врачи могут помочь.
Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:
Перечень пациентов, которые умерли (и в диагнозе звучит COVID), имеют массу хронических заболеваний. Например, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, есть пациенты с онкопатологией, с метастазами, с сахарным диабетом, ожирением второй степени.
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Алена Сырова:
Не будем сравнивать количество летальных исходов в нашей стране и, скажем, в Италии или Соединенных Штатах Америки. Это некорректно. И так понятно: системы здравоохранения этих государств фактически оказались беспомощными на пике эпидемии, в потоке зараженных, который буквально смывал на своем пути все предпринимаемые усилия.
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По сути, сейчас все страны мира разделились на два лагеря. В первом те, кто борются с вирусом методом карантина, тотальных запретов и закрытий границ – шоковых для населения и экономик мер.
Во втором те, кто выбрал другой путь – разумных и поступательных мер по сдерживанию распространения. Это Швеция, Беларусь и Южная Корея.
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Алена Сырова:
Выходит, карантин не гарант успешной борьбы с эпидемией? И достаточно просто рабочей системы здравоохранения? Правды ради стоит сказать, что пока остается открытым вопрос эффективности жестких до крайности мер. Ведь еще ни одна страна, которая их приняла, не отменила карантин. И пока нет гарантий, что, когда люди станут контактировать с прежней интенсивностью, не случится нового эпидемиологического кризиса.
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Но как бы ни было, люди болеют и количество инфицированных пока растет, что закономерно. По подсчетам экспертов, переболеют как минимум 80 % людей, и большинство из них, возможно, даже этого не заметит. Узнать об этом смогут, если только их протестируют.
В Беларуси пока ежесуточно проводят примерно 4000 исследований на коронавирус. В эти дни к нам поступает гуманитарная помощь из Китая и других стран. Привозят среди прочего и тест-системы. В Витебске, кстати, тоже стали производить экспресс-тесты плюс к тем, которые уже делали в нашей стране. Все это в совокупности означает, что будут расти и цифры в графе «инфицированные». Больше тестов – больше выявленных. Закономерность.
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В сложившейся ситуации Беларусь продолжает быть открытой страной, охотно принимает рекомендации извне. Сейчас нам будет полезна любая экспертная оценка. Поэтому наш Президент и инициировал визит миссии Всемирной организации здравоохранения. Группа в течение нескольких дней работала в нашей стране, посещала минские и региональные клиники, общалась с медиками, анализировала положение дел. 11 апреля озвучили итоги.
Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ:
Одна из тех областей, которую я, собственно, анализировал, – это качество данных и доступность данных. Отслеживание случаев, данные по всем контактам, по перемещениям, эпидемиологические расследования, то есть все, что собиралось с момента начала вспышки COVID-19. Поэтому я видел довольно большие объемы данных и уровне Министерства здравоохранения, и центров гигиены и эпидемиологии. В общем-то, на самом деле данные довольно обширные, полные. Это, конечно же, постоянно развивающаяся ситуация.
Нынешняя картина ясна. А вот как будут развиваться события дальше, во многом зависит от каждого из нас. Мы должны стать более сознательными в борьбе с любой вирусной инфекцией, посмотреть дальше своего носа и делать все то, о чем каждый день нас просили и продолжают просить.
Понять простые вещи: не кучковаться и мыть руки можно и нужно даже без специальных разрешений. Мы ответственны не только за себя, но и за окружающих. И лучшее, что мы можем сделать – по возможности оставаться дома, сократить на время круг общения. И пусть не лично, но сказать спасибо медикам, тем, кто сегодня работает там, где бы не хотел оказаться ни один из нас.
Алена Сырова:
Я, Алена Сырова, я, Антон Силич и все мои коллеги с телеканала СТВ говорим спасибо медикам еще и за то, что в ежедневной борьбе за жизни вы находите возможность рассказать нам и нашим зрителям о том, что происходит.