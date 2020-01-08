Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь
Новости Беларуси. Обновленный Трудовой кодекс, контрактные отношения, фриланс и законодательный «пенсионный иммунитет». 8 января мы поговорим о рабочей жизни. В гостях студии Новости «24 часа» Марина Лазарь – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси.
Работник больше не будет платить штрафы, наложенные на нанимателя
Илона Волынец, СТВ:
Скоро в нашей стране вступит в силу обновленный Трудовой кодекс. Скажите, какие изменения, на ваш взгляд, наиболее заметны? За какие позиции профсоюзы особенно боролись?
Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
По нашему мнению, одним из основных вопросов, которого мы добились и включили в Трудовой кодекс – это нормы, касающиеся материальной ответственности работника за ущерб, причиненный им при исполнении трудовых обязанностей. В сумму такого ущерба со вступлением изменений в Трудовой кодекс не будут включаться штрафы, которые взыскиваются с нанимателя. После 28 января в связи со вступлением изменений в Трудовой кодекс наниматель не сможет взыскивать с работника тот штраф, который будет наложен на этого нанимателя.
Продление контракта с добросовестными работниками
Кроме того, немаловажным нам представляется вопрос по контрактам, которые заключаются или продлеваются с работниками, которые являются добросовестными. То есть это те работники, которые не допускают нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины. Если обе стороны трудовых отношений пришли к согласию о продлении их, то в этом случае наниматель обязан продлить с работником контракт до максимального срока (то есть до 5 лет) либо заключить новый контракт на срок до 3 лет.
Как будут защищены фрилансеры
Илона Волынец:
Сегодня очень модно и удобно работать дистанционно. Как защищены так называемые фрилансеры?
Марина Лазарь:
Понятие фриланса в нашем законодательстве отсутствует. Вместе с тем вы правильно говорите – есть такая «дистанционная работа». Когда вступят изменения в Трудовой кодекс, такие работники будут защищены с точки зрения трудового законодательства.
С такими работниками в обязательном порядке должен заключаться трудовой договор, и все гарантии, которые предоставляются законодательством с учетом особенностей, которые регулируются Трудовым кодексом, будут таким работникам предоставлены. И тут очень большую роль играет сам трудовой договор, в котором будут закреплены эти гарантии таким работникам.
Переход на четырехдневную рабочую неделю
Илона Волынец:
Сегодня во многих странах активно обсуждается сокращение трудовой недели с пяти дней до четырех. Как думаете, в нашей стране такое реально, или все-таки нельзя белорусам расслабляться?
Марина Лазарь:
Вы видели, наверное, что в основном нам предлагают примеры в мировой практике, когда переход на четырехдневную рабочую неделю происходит именно в IT-компаниях. То есть говорить о всех сферах деятельности человека, наверное, преждевременно. И тут основным вопросом становится то, чтобы за работником сохранялась заработная плата, чтобы не уменьшалось его соцобеспечение.
«Пенсионный иммунитет»
Илона Волынец:
Часто возникает вопрос: у человека остается несколько месяцев до пенсии, и работник волнуется, продлит ли с ним наниматель контракт. Пенсионеры насколько у нас будут защищены обновленным Трудовым кодексом?
Марина Лазарь:
С точки зрения трудового законодательства понятие «пенсионер» у нас не присутствует. Для таких лиц, которые имеют право на пенсию, одинаковые гарантии при заключении трудового договора и при его прекращении.
Вместе с тем вы правильно говорите, что лица предпенсионного возраста, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста осталось менее двух лет – для них есть гарантии. Наниматель обязан с таким лицом, если оно добросовестное, продлить трудовые отношения на срок не менее чем до достижения пенсионного возраста.
В этом году пенсионный возраст общеустановленный для мужчин составляет 62 года, а для женщин – 57 лет. Соответственно, если мужчина достигает 60 лет, а женщина 55, тогда становится вопрос: если с вами продлевают контракт либо заключают, вы должны знать о своих правах и требовать от нанимателя их соблюдения.
Илона Волынец:
Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит правовые приемы граждан. На что больше всего жалуются белорусы? Много ли вопросов связано именно с трудовыми отношениями?
Марина Лазарь:
В 2019 году мы провели мониторинг и видим, что в этом году к нам обратились более 4000 человек. Это достаточно большое количество людей, и порядка 70 % вопросов, которые к нам поступают, – это вопросы, связанные с нарушением трудового законодательства либо с какими-то консультациями в области его применения.
На таких приемах мы не только юридические консультации даем, но можем подготовить и процессуальные документы. Это может быть исковое заявление в суд, это может быть заявление в комиссию по трудовым спорам либо обращение в какой-то государственный орган за разъяснением какой-то официальной позиции.
Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы
Новости Беларуси. 28 незаконно уволенных сотрудников восстановлены на работе, 82 – защищены в своих правах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюз аграрно-промышленного комплекса подводит итоги за год. В эти дни объединение отмечает и 100-летие своей работы.
Менялись подходы и формы, неизменными оставались задачи – защита прав трудящихся. С этой целью профсоюз проводит мониторинг предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности. За 9 месяцев было 600 таких проверок, по результатам каждой из них выданы рекомендации по устранению нарушений.
Зоя Ковалева, председатель Минского горкома профсоюза работников АПК:
И иски писали в суд, и защищали от произвола нанимателя. Вот недавно мы защитили члена профсоюза с электроремонтного завода. Наниматель послушал и продлил ему контракт. К нам прислушиваются и поправляют дела.
Алексей Добыш, председатель райкома профсоюза работников АПК Барановичского района:
Если мы уже взялись за эту работу, то мы доведем его и до суда и все равно этого человека защитим, если были нарушены права.
Николай Лабушев, председатель Белорусского профессионального союза союза АПК:
Доверие к нашим профсоюзам полное, потому что в основе своей все мои работники, лидеры профсоюза находятся на 95 % только с людьми – на поле, на ферме, на мехдворе, с комбайном, с доярками. Последние несколько лет у нас это введено в основу.
Профсоюз работников АПК – самый крупный из всех пятнадцати, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Сегодня он насчитывает 600 тысяч участников – это практически все, кто занят в сфере. В рамках торжеств, приуроченных к 100-летнему юбилею профсоюза, заслуженные награды получили 200 лучших работников объединения.