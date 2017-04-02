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«Некоторые люди пытаются обходить нас стороной». Суть проблемы по товарному знаку BELSAT

02.04.2017 - 20:58

Новости Беларуси. Столичная милиция проводит проверку по факту незаконного использования товарного знака БЕЛСАТ. В начале марта в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от его правообладателя. Правоохранителями установлен круг людей, использовавших товарный знак. Для выяснений всех обстоятельств у них была изъята аудио- и видеотехника, компьютеры.

Андрей Беляков зарегистрировал товарный знак BELSAT еще в 2001 году. И по закону он является его правообладателем и без личного разрешения использовать никто интеллектуальную собственность не может. Но появились люди, для которых все запреты – как приветы – чтобы правила нарушать. Еще в 2012 году пыталась польская телекомпания отобрать права у Белякова. Суд он выиграл, потому как его авторские права вступили в силу задолго до появления «Телевизии Польской».

Андрей Беляков, директор компании:
Через 7-8 месяцев я подал встречный иск на использование на территории Беларуси товарного знака, сходного по степени смешения. Состоялся второй суд, его я проиграл. После этого была мною подана через некоторое время надзорная жалоба. Состоялся третий суд, я выиграл.

Закрепляла телекомпания под знаком BELSAT информацию необъективную, надуманную и лукавую к тому же. Запрет на людей, лично заинтересованных в субъективном восприятии реальности, не подействовал. Андрей Беляков в начале марта 2017 года обратился с заявлением в Первомайское РУВД. А что остается, если под твоим «брендом» сплошное вранье.

Андрей Беляков, директор компании:
Неудобств достаточно много. Были и потери клиентов, также к нам обращаются какие-то люди с жалобами в попытке передать их в какие-то средства массовой информации, к которым мы никакого отношения не имеем. Некоторые люди ассоциируют нас с телекомпанией «Телевизия Польска» и пытаются тоже обходить нас стороной.

Александр Ластовский, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудниками милиции был установлен круг лиц, которые незаконно использовали данный торговый знак. В целях процессуальных действий по месту их пребывания была изъята, аудио-, видео, оргтехника, компьютерная техника. Проводятся проверка и дальнейшее расследование.

Подобные суда – практика мировая и отнюдь не редкая. Как для небольших компаний, так и грандов. Использование чужого имени в целях выгоды – дело незаконное и требует наказания в каждом конкретном случае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Верховный Суд Республики Беларусь

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