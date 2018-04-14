﻿ Обстрел с земли и воздуха продолжался в течение 1,5 часов: атака на Сирию в ночь на 14 апреля | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Обстрел с земли и воздуха продолжался в течение 1,5 часов: атака на Сирию в ночь на 14 апреля

14.04.2018 - 20:20

Новости мира. В 03:55 утра по минскому времени в сторону Сирийских городов Дамаска и Хомса были выпущены крылатые ракеты. Военную операцию против арабской республики начали США, Великобритания и Франция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстрел с земли и воздуха продолжался в течение полутора часов. Не обошлось без пострадавших.

Представитель сирийской армии:
Было выпущено 110 ракет по сирийским объектам в Дамаске и за его пределами. Наша противовоздушная оборона успешно ответила на эту агрессию и сбила большинство из этих ракет. Однако после взрыва одного из военных объектов в Хомсе пострадали трое мирных жителей.

Больше о том, что известно об ударе по Сирии, здесь.

Обстрел с земли и воздуха продолжался в течение 1,5 часов: атака на Сирию в ночь на 14 апреля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Трамп прокомментировал удары коалиции по Сирии
Трамп прокомментировал удары коалиции по Сирии
«Мы рискуем спровоцировать Третью мировую». Жители США выступили за прекращение обстрела Сирии
«Мы рискуем спровоцировать Третью мировую». Жители США выступили за прекращение обстрела Сирии
Жители Дамаска: «Мы не могли уснуть всю ночь»
Жители Дамаска: «Мы не могли уснуть всю ночь»
Владимир Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии
Владимир Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии
В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ
В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ
Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН
Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН
МИД: Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии
США, Великобритания и Франция атаковали Сирию
США, Великобритания и Франция атаковали Сирию
Все новости по теме Война в Сирии
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru