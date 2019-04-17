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Объявлен международный конкурс архитекторов для восстановления шпиля Нотр-Дама

17.04.2019 - 17:05

Новости Франции. Для восстановления уникального шпиля Нотр-дам, который рухнул из-за пожара, будет проведён международный конкурс архитекторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он позволит определить, стоит реставрировать шпиль в его исходном виде или же дизайн обновится. Эти и другие вопросы, касающиеся реконструкции собора, обсуждались на заседании правительства Франции.

На следующей неделе власти представят законопроект о регулировании пожертвований на реконструкцию собора Парижской Богоматери. Документ будет гарантировать прозрачность расходов.

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Кроме того, для французов, а также компаний, направивших пожертвования для реконструкции, будут снижены подоходные налоги. На восстановление собора после пожара собрали уже 1 миллиард евро.

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