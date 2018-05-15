﻿ «Очень приятно там гулять»: любимое место в Первомайском районе главы его администрации | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«Очень приятно там гулять»: любимое место в Первомайском районе главы его администрации

15.05.2018 - 14:35

Новости Беларуси. В программе «Большой город» глава администрации Первомайского района рассказал, что, на его взгляд, является главной  достопримечательностью на этой территории города и где он сам любит отдыхать.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:
Главная достопримечательность – это Библиотека. Что касается любимых мест – я уже их называл, это многочисленная зеленая зона. Кстати,

парк Челюскинцев еще 80 лет назад – это обычный сосновый лет, не в черте даже Минска.

Потом присоединили и сделали прекрасный парк. Ботанический сад, парк Челюскинцев, парк «Минчанка», места отдыха для минчан и для меня также. Очень приятно там гулять.


Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Первомайский район Минска готовится к 50-летию. Как минчане могут участвовать в планировании праздника?
Глава Первомайского района: «За три года собираемся 4 садика построить»
«Более 1 650 рублей в месяц»: почему в Первомайском районе большие зарплаты?
Когда откроют бассейн на Никифорова и спорткомплекс на проспекте Независимости в Минске?
Амбулаторию в жилом квартале «Магистр» откроют в мае 2018 года
Ветеранский дворик и детская площадка по соседству: как ветеран ВОВ «отвоевал» территорию для отдыха в Минске
«Кто разбил клумбу и посадил дерево, не поставит машину на детскую площадку»: минчан призывают помогать в благоустройстве
Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»
Все новости по теме Районы Минска
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru