«Очень сладкая»: корреспондент СТВ попробовал «шоколадку» для коров

Учёными доказано: даже без специальных добавок, простое соблюдение правил сбалансированного питания (оптимального соотношения белков-жиров-углеводов и минералов) значительно снижает вероятность перехода радионуклидов в организм как человека, так и животных.

Александр Добриян, СТВ:

За 30 лет учёные разработали для домашних животных целое защитное меню. Начиная от соляных брикетов с содержанием ферроцина, заканчивая комбикормами на основе трепела (это такой ископаемый ил) и сапропелей.

Оказывается, все эти добавки отлично сорбируют цезий и выводят его из организма животных.

Не обошлось даже без своеобразных деликатесов.

Например, это – очень полезная «шоколадка» для коров. Создана на основе отходов кондитерского производства – здесь какао-бобы, патока.

Очень сладкая.

В принципе, можно употреблять и человеку.