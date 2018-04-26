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«Очень сладкая»: корреспондент СТВ попробовал «шоколадку» для коров

26.04.2018 - 20:39

Учёными доказано: даже без специальных добавок, простое соблюдение правил сбалансированного питания (оптимального соотношения белков-жиров-углеводов и минералов) значительно снижает вероятность перехода радионуклидов в организм как человека, так и животных.

Александр Добриян, СТВ:
За 30 лет учёные разработали для домашних животных целое защитное меню. Начиная от соляных брикетов с содержанием ферроцина, заканчивая комбикормами на основе трепела (это такой ископаемый ил) и сапропелей.

Оказывается, все эти добавки отлично сорбируют цезий и выводят его из организма животных.

Не обошлось даже без своеобразных деликатесов.

Например, это очень полезная «шоколадка» для коров. Создана на основе отходов кондитерского производства – здесь какао-бобы, патока.

Очень сладкая.

В принципе, можно употреблять и человеку.

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