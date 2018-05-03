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Офтальмолог о коррекции зрения: «Во всех центрах Беларуси делается по очень высоким стандартам»

03.05.2018 - 15:38

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:
Вы знаете, иногда, глядя телевизор, создаётся такое впечатление: массированная такая реклама различных медицинских центров, которые помогают вот прямо стопроцентно, прямо завтра наше зрение исправить. И вот, кажется, что всё так просто: пришёл, и всё вернулось стопроцентно обратно.

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Это ещё один чудесный феномен современного общества, я бы так сказала.

Потому что человек, обращаясь к врачу, хочет видеть во враче волшебника.

«Я пришёл, сделайте меня здоровым и счастливым!», – так, к сожалению, не всегда возможно. И что касается лечения хронических различных ситуаций и даже того же синдрома сухого глаза – здесь не бывает простого рецепта, чтобы человек пришёл, закапал капли и ему стало сразу хорошо, и он забыл о проблеме. В любом случае, всё, что касается здоровья, требует определённых усилий от самого человека.

Ирина Ромбальская:
А вот те самые коррекции зрения?

Галина Ситник:
А коррекция зрения – это замечательно! Но замечательно тогда, когда делается после серьёзного, глубокого офтальмологического обследования. Я могу сказать, что во всех центрах нашей республики, тех центрах, которые занимаются такой коррекцией, действительно, всё делается по очень высоким стандартам.

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