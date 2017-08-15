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Около 3000 белорусских тракторов отправят в Казахстан до конца 2017 года

15.08.2017 - 10:21

Новости Беларуси. Белорусская техника в Казахстане. Около 3000 тракторов до конца 2017 года отправятся в азиатскую республику. Спрос на отечественное качество растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только за 8 месяцев 2017 года предприятия Казахстана уже приобрели больше 1300 единиц этой сельскохозяйственной техники. Однако темпы продаж могут вырасти.

В эти дни продукция белорусских машиностроительных флагманов широко представлена на выставке Made in Belarus. Astana. Ожидается, что участие в форуме принесет новые контракты.

Напомним, свою продукцию на выставке в столице Казахстана презентуют 70 белорусских предприятий.

Около 3000 белорусских тракторов отправят в Казахстан до конца 2017 года

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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