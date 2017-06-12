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«Она очень поможет людям, которые в ней нуждаются»: белорусская гуманитарная помощь прибыла в Украину

12.06.2017 - 10:39

Новости Беларуси. Автомобильная колонна МЧС Беларуси с гуманитарной помощью Украине пересекла государственную границу в международном пункте пропуска «Новая Гута», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая стоимость груза – около 117 тысяч рублей. Это консервы, крупы, макаронные изделия, моющие и гигиенические средства.

Гуманитарная помощь будет доставлена в Киевский район, где ее передадут украинской миссии Красного Креста, которая и займется распределением помощи среди пострадавшего от военного конфликта населения Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине:
Это инициатива Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко – поставить гуманитарную помощь в Украину в зону конфликта. И принципиальное решение, чтобы эта гуманитарная помощь попала по обе стороны конфликта. Там люди ежеминутно, ежечасно страдают. И страдают, как право, во время конфликта самые незащищенные слои населения.

Дельфин Дуспи, заместитель главы делегации международного Красного Креста в Украине:Нас
еление испытывает необходимость в продуктах питания и в средствах гигиены. Поэтому важность белорусского груза очень велика. Мы знаем, что в составе груза 4 тысячи продуктовых наборов, 4 тысячи гигиенических наборов. Это будет индивидуальная помощь, она очень поможет людям, которые в ней действительно нуждаются.

О том, что Беларусь окажет помощь Украине, заявил Александр Лукашенко на встрече с Петром Порошенко в Чернобыле 26 апреля 2017 года. Уже 4 мая соответствующие решения были приняты на уровне правительства: конкретные задачи получили руководители целого ряда белорусских предприятий и ведомств. На решение всех формальностей ушло около месяца.

«Она очень поможет людям, которые в ней нуждаются»: белорусская гуманитарная помощь прибыла в Украину

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