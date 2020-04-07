Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели
Новости Беларуси. Наш сюжет – своеобразный портрет героев нашего времени, тех, кто сегодня находится на передовой – это медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не взирая на установленные рабочие часы, они сражаются с коронавирусом и борются за жизни.
Кристина Федорович связалась с теми, кто уже выздоровел и кто еще находится под наблюдением врачей.
Ольга Торганова:
Симптомов у меня практически нет, я жду выписки. Хотелось бы поблагодарить врачей, медсестер, а также санитарок за очень уважительное отношение. Добрые, отзывчивые, всегда приходят на помощь и вовремя сообщают всю информацию о моем здоровье, по анализам. Вот такие у нас условия: очень все хорошо, уютно.
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Ольга 22 дня назад попала в изоляционный бокс инфекционной больницы. Рейс Париж – Минск, тест на COVID-19 (при этом никаких жалоб) – и, увы, положительный результат. Со временем появилась небольшая температура, кашель, боль в глазах и потеря обоняния.
Сегодня девушка чувствует себя хорошо и говорит простое человеческое спасибо белорусским медикам – тем, кто в сегодняшней ситуации на передовой.
Можете, пожалуйста, рассказать, как проходило лечение?
Что касается работы медиков, могу сказать, что все очень профессионально. Наблюдение велось в постоянном режиме, в любой момент была возможность обратиться с вопросами или за помощью.
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А это наш диалог с одним из выздоровевших. Парень – студент БГУ, около двух недель был пациентом инфекционки. Повторный тест оказался отрицательным, а значит, враг побежден.
Кстати, всему движению медиков, проделанного со мной, ставлю 10! Все спокойно, цивильно, вежливо и со всеми объяснениями. А главное, стерильно!
Врачи ведут себя спокойно, даже уверенно, вежливые, на вопросы: «А вам не страшно?» шутят: «Что? А кто вас лечить будет?»
Александр Лукашенко о ситуации с БНТУ: Мы изолировали? Какой результат? Нулевой!
Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Отдельно Президент останавливается на ситуации с БНТУ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первыми вы закрыли БНТУ, по-моему. Я говорю: «Хорошо». Комитету госбезопасности – доложите мне, где находятся студенты и преподаватели.
И мы промониторили ситуацию вокруг: продавцов, магазины и прочее. Они смеются: только куча преподавателей была из этого БНТУ (напротив какой-то книжный магазин), только, говорит, вышли отсюда. А студенты чем занимались, вы это знаете. Вот мы изолировали, и какой результат? Нулевой!
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