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«Они защищали нас, понимаете?» Около 80 тысяч белорусов имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

26.04.2018 - 15:13

Новости Беларуси. 26 апреля память жертв аварии на ЧАЭС почтили в столичном Парке дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь установлен мемориал «Ахвярам Чарнобыля», а также «Камень мира Хиросимы». Венки с цветами к ним возложили чиновники, общественные деятели, ученые, молодежь. И, конечно, ветераны-ликвидаторы.

Александр Фетняев, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:
Об этой аварии надо всегда помнить и говорить. Благодаря ликвидаторам спасли жизнь. Они защищали нас, понимаете? Поэтому об этом надо помнить, об этом надо говорить.

Зоя Харченко, заместитель председателя первомайского районного отделения РОО «Белая Русь»:
Эта боль, которая настигла нашу страну, она отражается в сердцах, наверное, каждого из нас. Хорошо, что есть память. Не дай Бог, чтобы такое в нашей стране повторилось.

Добавим, что в Беларуси порядка 80 тысяч человек имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Катастрофа, ставшая самой крупной в истории атомной энергетики, так или иначе затронула 50 % территории страны.

«Они защищали нас, понимаете?» Около 80 тысяч белорусов имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

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