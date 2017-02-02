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Организация шестого школьного дня: что изменится для учеников?

02.02.2017 - 11:30

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Мария Соротник, начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь, Светлана Гритюта, директор средней школы № 24 г.Минска.

Мария Соротник

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