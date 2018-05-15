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Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо снимет многосерийный хоррор для Netflix

15.05.2018 - 18:44

Режиссер Гильермо дель Торо разработает для Netflix многосерийный хоррор «10 после полуночи».

Об этом сообщает Deadline. Пока детали сюжета неизвестны. Лауреат премии «Оскар» снимет несколько эпизодов проекта, а также будет его продюсером. Над хоррором также будет работать Дж. Майлз Дэйл, который сотрудничал с режиссером над «Формой воды».

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Фото: imdb.com

Каждый эпизод сериала будет самостоятельной историей. Этот проект станет первой хоррор-антологией для Netflix.

Гильермо дель Торо также работает над анимационным сериалом для Netflix «Охотники на троллей». Третий сезон проекта выйдет в конце мая.

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Фото: Handout - 2018 Getty Images, Matt Sayles, A.M.P.A.S

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