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От метелей до 27-градусных морозов: на Беларусь надвигается циклон «Аксель»

03.01.2017 - 19:43

Новости Беларуси. Резкая смена погоды ожидается в Беларуси. На страну надвигается полярный циклон. Его будут сопровождать порывистый ветер, снег и метель. На 4 января и вовсе объявлено штормовое предупреждение. А к выходным синоптики обещают настоящие январские морозы.

Глобальным снежком погода, по прогнозам синоптиков, бросит в нас уже 4 января. И как минимум до воскресенья январь от души будет напоминать, что он все-таки зима. Метели, практически штормовой ветер и ночные морозы до минус 27. Погоде, похоже, тоже очень непросто после новогодних праздников.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:
Самые холодные ночи нас ожидают на Рождество и в ночь на воскресенье – минус 23-27. Такие сильные морозы первые в 2017 году, но еще не последние.

Встретить «Аксель» готовы не только метеорологи. Коммунальные службы по всей стране еще раз проверили снегоуборочную технику и наметили план расчистки от перспективных сугробов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гурский, заместитель директора ЖРЭУ Ленинского района Могилева:
Заготовлено достаточное количество песчано-соляной смеси и чистого песка для посыпки тротуаров. Если кто-то из жильцов желает помочь нашим дворникам, пожалуйста, обращайтесь в ЖЭУ, получите весь необходимый инвентарь – лопаты, метла.

А тем, кто решит откопать лыжи или, к примеру, удочку, метеорологи обещают в ближайшие выходные днем до 20 морозных градусов. Впрочем, нынешний циклон «Аксель» до «Хавьера», по прогнозам, все же не дотянет. Но в любом случае спасибо, что не в марте.

Погода в Беларуси

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