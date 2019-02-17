От официальных встреч до неформального общения. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Сочи – репортаж СТВ

17.02.2019 - 21:55

Новости Беларуси. Главные дороги на неделе вели в Сочи. 12 февраля Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В столице зимней Олимпиады-2014 состоялся настоящий белорусско-российский политический марафон.

Александр Лукашенко и Владимир Путин общались несколько дней. В разных форматах – от официальных встреч до неформального общения.

Быть в одной команде, как в хоккее на сочинской арене «Шайба». И побеждать вместе, опираясь на основу основ: Беларусь и Россия – братские народы и отношения двух стран незыблемы, кто бы что ни говорил.

Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко – в материале корреспондента Евгения Горина.

В первый день переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи президенты сразу обозначили главное. Беларусь и Россия – стратегические партнеры. Были и остаются ими. Эта расстановка акцента дает понимание и для всех остальных союзных тем и вопросов.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»

Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»

Конечно, всегда есть и находится спорная проблематика. Это естественный рабочий процесс. Без этого, к сожалению, не бывает. Но у Беларуси и России существует огромный опыт разрешения даже самых острых вопросов. Как показывает практика, это всего лишь дело времени и воли лидеров.

Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»

Что отлично просматривалось в ходе всех встреч президентов в Сочи – и Александр Лукашенко, и Владимир Путин находились в прекрасном настроении. И очень много времени проводили вместе.

Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе прокатились по горнолыжной трассе в Сочи

Появление Александра Лукашенко и Владимира Путина на популярной лыжной трассе вызвало настоящий ажиотаж у любителей зимнего отдыха. Прежде чем опробовать снег и обустроенную для катания дистанцию, лидерам пришлось преодолеть кольцо из желающих сделать селфи.

Что было на обед у президентов Беларуси и России в горнолыжном комплексе в Сочи

На следующий день за одним столом оказались сразу четыре президента. Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече с первыми лицами России, Ирана и Турции. Эти три государства – гаранты содействия урегулированию военного конфликта в Сирии.

В Сочи состоялся саммит этой трехсторонней группы. Да и Беларуси, как общепризнанной площадки с миротворческим статусом, есть чем поделиться в этом плане.

Кому-то из них нет и 17 лет, а они уже и теоретики, и практики генной инженерии. Лабораторное занятие в образовательном центре «Сириус». Ребята и девчата разрезают и сшивают молекулы ДНК, изучают иммунитет человека.

В перспективе это поможет победить любые болезни, так что направление – наиважнейшее. Ежемесячно сюда приезжают 800 школьников с незаурядными способностями со всей России. И получают знания и опыт, после которых их уже ждут на успешных предприятиях.

В «Сириусе» работают с одаренной молодежью по трем направлениям – наука, спорт, искусство. В образовательных программах принимали участие 263 белоруса. Это и учащиеся, и преподаватели.

Илья и Андрей – наши соотечественники. Они оказались в первом практикуме-акселераторе «Яндекса» для студентов. Работа по обработке данных, в которой участвовал Андрей, может сэкономить много энергии дата-центрам.

Юных айтишников уже зовут в крупные компании. Вот ребята показывают свои проекты – это и выстраивание рейтинга регионов России, и оцифровка чертежей. Словом, то, что имеет практическое применение. Акцент – на востребованности рынком.

Александр Лукашенко: мы готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса»

Белорусский аналог «Сириуса» – технопарк для молодежи – может появиться уже в 2020 году. Сочинский портфель совместных договоренностей в гуманитарной сфере оказался вместительным. Звучало предложение создать для абитуриентов двух стран больше возможностей для поступления. Возможно, появятся центры сдачи ЕГЭ в Беларуси и прохождения ЦТ в России.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

В Белорусско-российский университет... Сейчас на базе этого университета реализуется проект Союзного государства по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий. Было бы неплохо на базе этого университета создать белорусско-российский технопарк, который смог бы объединить творческую, научную и предпринимательскую деятельность молодых людей, как из России, так и из Беларуси.

В сфере культуры намечается переход от столичных и приграничных проектов к региональным. То есть ездить с совместными гастролями театров в глубинку. Вместе развивать культурно-познавательный туризм: это когда молодежь знакомится с достопримечательностями соседней страны, посещает музеи и театры. Самое интересное – создание прямого партнерства между гражданами и государством.

Владимир Мединский предложил, как можно развивать сотрудничество с Беларусью в культурной сфере

Россия предложила проводить совместный детский турнир по аналогу нашей «Золотой шайбы». Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами – правовые нормы унифицируют.

На базе смоленского университета планируют проводить совместную научную конференцию по спорту. Тренировочные базы в соседней стране будут больше принимать наших атлетов. Это поможет им лучше готовиться к олимпиаде в Токио.

Александр Лукашенко о российских спортсменах: «Могли бы эти ребята выступать и за Беларусь»

Реализовать договоренности теперь задача правительств Беларуси и России. После переговоров президентов обступили журналисты. Первый вопрос – самый предсказуемый: договорились ли по налоговому маневру? Оказалось, нет.

Российских журналистов больше всего интересовал суверенитет Беларуси в контексте Союзного государства. Анонимные источники в интернете много спекулируют на эту тему.

Владимир Путин рассказал журналистам, что остался доволен переговорами с Александром Лукашенко. Это хорошо было заметно и на льду арены «Шайба». Это олимпийский объект, но общение президентов уже неформальное, без зрителей. Два лидера в составе одной команды «Тигры» скрестили клюшки в хоккейном матче с «Медведями».

Александр Лукашенко, пожалуй, единственный в мире Президент и одновременно действующий игрок хоккейной команды. Недавний «Рождественский турнир» в очередной раз показал сыгранность команды Президента. Да и в Сочи белорусский лидер одним из первых забросил шайбу. В тандеме с сыном Николаем они создавали массу голевых моментов. Передача – маневр – удар – шайба в воротах.

У Александра и Николая Лукашенко номера джерси были одинаковые – № 1. У Владимира Путина – № 11. Итог неформального поединка – 16:1 в пользу «Тигров».

16:1. Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли в хоккей в одной команде в Сочи

Последний раз президенты Беларуси и России выходили вместе на лед несколько лет назад. Эта хоккейная игра показала, что они отлично играют в одной команде. А переговоры, что три вечера подряд президенты проводили вместе, – это много. И ответ может быть очень простым. Неформальное общение очень часто важнее формального.