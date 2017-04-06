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От союзного строительства до методов борьбы с терроризмом. Президент Беларуси дал интервью телерадиокомпании «Мир»

06.04.2017 - 16:21

Новости Беларуси. Функционирование Союзного государства, деятельность ОДКБ, реформирование СНГ, методы борьбы с терроризмом. Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» затронул широкий круг вопросов.

Во время открытой и откровенной беседы Президент поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур. Александр Лукашенко обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В первую очередь обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества.

Стороной не обошли и недавние переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, а также трагедию, которая случилась в Санкт-Петербурге. В этот момент, как отметил Александр Лукашенко, все проблемы в двусторонних отношениях Беларуси и России сразу же отошли на второй план. Главная задача любого государства – минимизировать число подобных террористических актов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. Это напрягало и меня, и президента Путина. Все это было неприятно, тем более между нашими государствами. И мы готовились к этой встрече. Мы идем на эту встречу, как раз параллельно в этот же момент происходит террористический акт. И все эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи (мы были полны решимости, поспорив где-то, разрубить этот гордиев узел), отошли на задний план. Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Что такое споры по нефти, по газу и прочее, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт и гибнут люди, которых мы должны защитить? Вопросы безопасности и были запланированы как основные вопросы, обороны тоже были запланированы как основные к переговорам с Путиным. Они вышли на первый план. Все остальное, житейское, отошло на задний план, и мы меньше посвятили времени урегулированию этих вопросов. Мы обратили внимание прежде всего на это. Это нам был урок в ту минуту, и это должно послужить уроком всем.

С белорусским Президентом журналист уже общался пять лет назад. Теперь разговор в рамках «Большого интервью». Телеканал «Мир» вещает круглосуточно в четырех часовых поясах на территории 13 государств. Потенциальная аудитория – более 130 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси дал интервью телерадиокомпании «Мир»

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