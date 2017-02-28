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Парламентарии ожидают скорого разрешения вопросов в белорусско-российских отношениях

28.02.2017 - 13:24

Новости Беларуси. Парламентарии ожидают скорого разрешения вопросов в белорусско-российских отношениях. Такое мнение прозвучало 28 февраля в Минске на встрече членов парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России. Здесь обсуждаются вопросы внешней политики: итоги работы зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ и координация совместного сотрудничества. Затрагиваются и вопросы создания правовой базы для более тесного экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Мы будем активизировать экспертное сообщество, поскольку у нас есть вопросы в этом плане. Мы могли бы интенсифицировать эту проблематику. Второй очень важный вопрос – это усиление регионального сотрудничества. Поскольку зачастую на региональном уровне решения принимаются быстрее и работа идет более активно.
Есть планы активизации с парламентскими организациями по всему миру, включая Азию, Латинскую Америку. Разумеется, мы уже работаем по Европе. И самое главное, поскольку Россия и Беларусь – мы вместе Союзное государство, у нас особо тесный уровень отношений, мы как раз хотели бы обратить внимание и на экономические аспекты. 

Владимир Литюшкин, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера:
Этот вопрос позволит сегодня раскрыть возможности, потенциал на местах, который люди, проживающие там, знают лучше, профессиональнее. И этот вопрос мы должны обеспечить и через создание новых законов Союзного государства, и через соответствующее использование модельных законов, наработанных Содружеством Независимых Государств.

Людмила Козлова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике:
Только взаимодействие, взаимопонимание и поддержка друг друга обеспечит нам ту силу, с которой будут считаться, должны считаться. На это и нацелено создание Союзного государства.

Кроме того, на заседании обсудят и проведение предстоящего форума регионов Беларуси и России, который пройдет уже в четвертый раз в Москве.

Встреча членов парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России

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