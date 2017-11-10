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«Перестанет действовать наркоз, он вернется к своей привычной жизни»: как в Гродно спасали лося

10.11.2017 - 16:38

Новости Беларуси. Операция по спасению лося развернулась в Гродно. Два часа понадобилось специалистам, чтобы с помощью крана достать животное из технической ямы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шум автомобилей и прохожие, видимо, вызвали панику у лесного зверя. Он попытался укрыться за зданием Института биохимии, даже предпринял попытку прыгнуть в окно. В итоге, разбил стекло и провалился в техническую яму.

Специалистам пришлось усыпить напуганное животное с помощью наркоза и только тогда извлекать из западни.

Сергей Лебедев, заместитель директора Института биохимии НАН Беларуси:
Лось, помимо того, что попал в приямок, западню естественную, разбил оконный блок первого этажа. Стекло упало, было слышно. Далее я увидел его внутри приямка. Так было установлено его конкретное местонахождение.

Вадим Поляков, начальник Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Ветеринары оценили его состояние. Оно удовлетворительное. Мы его сейчас вывезем в лес. И после того, как перестанет действовать наркоз, он вернется к своей привычной жизни.

Пока лось не придет в себя от наркоза, ветеринары будут контролировать его самочувствие.

 

 

«Перестанет действовать наркоз, он вернется к своей привычной жизни»: как в Гродно спасали лося

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