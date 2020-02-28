Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник
Новости Беларуси. По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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По информации ведомства, тесты, проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии, подтвердили COVID-19 у одного из студентов из Ирана. В Беларусь он прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.
Ситуацию сегодня прокомментировал министр здравоохранения Владимир Караник.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Постоянно обновляем перечень стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Надо отметить, что если в Иране до 19 числа ни одного случая зарегистрировано не было, то уже 26-го мы фиксировали резкий рост числа заболевших. Поэтому было принято решение отнести данную страну к стране с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. И было дано указание всем гражданам Ирана, которые въехали в Республику Беларусь после 20-го числа, провести активное выявление и их обследование. Они вызывались на обследование.
Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику. На момент осмотра жалоб не предъявлял. Но медицинских работников смутила небольшая температура – 37,3, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где взяты были мазки и подтверждено наличие семейства коронавируса.
Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Мы сразу же демонстрировали свою открытость и последовательность, информировали об общественность и Всемирную организацию здравоохранения.
Студенты, проживающие совместно с ним, студенты (а он проживал на квартире) на сегодняшний момент госпитализированы для медицинского наблюдения. Состояние абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается.
Как правильно носить медицинскую маску? Показывает представитель ВОЗ
А вы знаете, как правильно носить медмаску? Всемирная организация здравоохранения не так давно опубликовала обучающий ролик, в котором рассказывается, как нужно это делать.
Обычная медмаска не защитит от короновируса, если не использовать её вместе с другими мерами предосторожности, такими как мытьё рук и применение дезинфицирующих средств.
Когда стоит надеть маску?
Если человек чувствует жар, наблюдает у себя кашель и сложности с дыханием, тогда нужно надеть маску и обратиться к врачу. Нужно также надеть маску, если ухаживаешь за больным человеком.
Носить маску нужно правильно, иначе она лишь увеличит вероятность заражения. Стандартную одноразовую маску не рекомендуется носить дольше двух часов. Если она снималась ранее, то повторно её использовать нельзя.
Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот, нос и подбородок. Снимать маску нужно за завязки. Если прикоснуться к её внешней стороне, то желательно незамедлительно вымыть руки.
Ранее мы рассказывали о людях, которые столкнулись с коронавирусом.
Как они воспринимают случившееся – читайте здесь.