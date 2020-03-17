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«Пешком. Тут уже коридор организовали». Как белорусы возвращаются домой из Литвы

17.03.2020 - 19:52

Новости Беларуси. Литва, по сути, остается единственной страной Евросоюза, которая до четверга (19 марта) еще разрешает иностранцам пересекать свою территорию транзитом, чтобы вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

19 марта балтийская страна полностью закроет свои границы. Наши граждане продолжают возвращаться на родину, а очередь из грузовиков на въезд в Литву растет.

Наша съемочная группа работает на белорусско-литовской границе. Все подробности – у Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:
Легковых автомобилей на пункте пропуска «Привалка» практически нет. Иногда проезжают белорусы, которые возвращаются домой на личных машинах. Литовцев, которые покидают Беларусь, и вовсе за сегодня было несколько человек. Тем не менее граждане нашей страны еще продолжают оставаться в Литве.

В первую очередь с проблемой закрытия границы столкнулись отдыхающие, которые находятся в санаториях курортного Друскининкая. Международное автобусное сообщение отменено, поэтому для белорусских туристов организовали специальные трансферы.

Некоторых у пункта пропуска встречают родственники. У Татьяны Пугач с дочкой оплачена еще неделя отдыха, но пришлось спешно покидать санаторий. Оставшиеся дни путевки разрешили забрать в течение года.

Татьяна Пугач, жительница Гродно:
К границе нас подвез друскининкайский автобус прямо из санатория, их автобус. Подвез прямо к границе максимально близко. Дальше им выезжать. Если они выезжают (нас вывезут сюда, до Гродно, допустим), то им потом въехать – они на карантин садятся, они не хотят этого. Поэтому пешком. Тут уже коридор организовали.

А наши очень прекрасно. Померяли температуру каким-то аппаратиком, прекрасным таким. Сказали 36,4. Хорошо, все помощь хотели оказать – с сумками, все. И автобус приехал прямо-прямо туда.

Пешее движение через пункт пропуска – это специальная мера для белорусов, которые находятся в Литве без личного автомобиля. Они могут добраться до границы на любом транспорте, перейти нейтральную полосу и оказаться на белорусской территории. В определенное время людей будет встречать автобус. Здесь все просто.

Люди в материале: Галина Буро, Татьяна Пугач
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«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

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Новости Беларуси. Из-за карантинных мер от Литвы возникла проблема: большое скопление грузовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для их движения еще 16 марта выделили лишь два пункта пропуска вместо четырех: «Каменный Лог» и «Привалку». Из-за этого в транспортном коллапсе застряли больше тысячи фур.

Наша съемочная группа работает на белорусско-литовской границе. Все подробности – у Галины Буро.

Сутки уже стою, ровно сутки. А едем куда – Германия.

У меня загрузка была на понедельник. Я стоял в «Беняконях», сюда приехал. В воскресенье в «Беняконях» отстоял до вечера.

«Пешком. Тут уже коридор организовали». Как белорусы возвращаются домой из Литвы

Утром 17 марта литовцы открыли движение фур еще в одном пункте пропуска –  это «Бенякони». Мера должна помочь хотя бы частично разгрузить очереди.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста «Привалка»:
Большая просьба к представителям перевозчиков: не ожидать оформления в «Привалке» и «Каменном Логе», а выбирать альтернативные пункты пропуска – «Бенякони», в том числе «Берестовица» и «Брузги» на польском направлении. В данный момент наши пункты пропуска работают в штатном режиме. Сопредельная сторона довольно в штатном, тоже активно принимают транспортные средства. Я думаю, что мы в ближайшее время с данной проблемой справимся.

Галина Буро, корреспондент:
У белорусов есть еще двое суток, чтобы вернуться на родину. В четверг в полночь Литва закроет границу. Исключение сделают для дипломатов, членов семей граждан Литвы и грузоперевозчиков.