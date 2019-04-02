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Песков об общении президентов Беларуси и России: «За кадром остаётся их настоящий доверительный разговор»

02.04.2019 - 21:24

Красная Поляна. Сочинские горы в лучах февральского солнца. Александр Лукашенко и Владимир Путин демонстрируют прекрасную спортивную форму. А нашего Президента россияне встречают, как своего – по-домашнему, рассказали в фильме «Знак равенства».

В те сочинские дни Президенты встретились и на хоккейной площадке, и за столом переговоров. Все ожидали новостей о том самом налоговом манёвре. И хотя многое для репортёров тогда осталось за кадром, мы попытались узнать немного больше.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации:
За кадром, на самом деле, остаётся их настоящий доверительный разговор. Дело в том, что говорят они друг с другом абсолютно прямо, абсолютно откровенно. И поэтому, конечно, осуществлять такой объём взаимоотношений и в таком количестве областей, не сталкиваясь с проблемами, невозможно. Но вот здесь, как раз, президенты всегда находят в себе силы предельно откровенно говорить о проблемах, они предельно откровенно задают вопросы и получают предельно откровенные ответы.

Конечно, такая откровенность не может, скажем так, публичиться, она не может транслироваться в ходе пресс-конференций, которые они дают по итогам своего общения, но, действительно, значение такого откровенного диалога на личном уровне очень трудно переоценить.

Телефонные контакты осуществляются буквально в считаные минуты.

Игорь Позняк, СТВ:
Откройте секрет, как это происходит? Сама технология? Как дозвониться?

Дмитрий Песков:
Как правило, осуществляется связь через помощников, такая быстрая, моментальная, с просьбой переговорить по телефону или с предложением переговорить по телефону – или в течение сегодняшнего дня, или в течение недели, или в течение нескольких минут. И это прямо оперативно всё, без каких-то бюрократических проволочек, просто вот так вот делается (щёлкает пальцами – прим. ред.)

Игорь Позняк:
А личную встречу?

Дмитрий Песков:
Личная встреча тоже делается. Вот, например, последний декабрь нам показал, как они принимают решения. Тоже они, при необходимости, буквально меньше, чем за день, собираются и друг к другу прилетают.

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