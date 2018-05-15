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«Петрусь Бровка говорил, что когда проходит около этого памятника, ему кажется, что звучит голос Янки Купалы»

15.05.2018 - 16:54

Новости Беларуси. О парке Янки Купалы в Минске рассказали в программе «Минск и минчане».  

Умиротворяющая тишина в самом центре большого города.

Здесь можно спрятаться от солнца и отдохнуть в тени вековых деревьев. Парк имени Янки Купалы – глоток свежего воздуха, зелёный оазис среди магистралей.

Трудно представить, что до Великой Отечественной войны эта территория была целиком застроена деревянными домиками, в одном из которых жил белорусский песняр. Тогда Янка Купала и представить не мог, что пройдёт время, и на месте застройки зазеленеют высокие аллеи, и именно здесь в 1972 году поставят ему памятник.

Павел Королёв, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы, экскурсовод:
Памятник представляет собой Купалу, который вышел на пригорок, смотрит вдаль, а внизу находится «папараць-кветка», которую сам поэт нашёл.

Когда-то этот памятник открывал друг поэта – известный поэт Петрусь Бровка.

Они были близкими друзьями. И после Петрусь Бровка говорил, что когда проходит около этого памятника, ему всё кажется, что где-то звучит голос Янки Купалы, который говорит: «Петрусёк, давно тебя не видел, иди скорее ко мне, к моему дому, в гости.

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