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Певец Alekseev обратился к поклонникам после полуфинала «Евровидения»

09.05.2018 - 18:38

Представитель Беларуси на «Евровидении-2018» Alekseev обратился к поклонникам после первого полуфинала «Евровидения», который состоялся 8 мая в Лиссабоне.

По результатам полуфинала Никита Алексеев не вышел в финал конкурса. После выступления артист поделился своими эмоциями и поблагодарил зрителей за веру в него.

Alekseev:
Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый.

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Поклонники поддержали исполнителя и назвали его номер «шикарным», а песню «трогательной и проникновенной». Также зрители отметили, что полуфинал получился сильным.

Путь Alekseev на «Евровидение-2018» (читайте здесь).

10 мая состоится второй полуфинал, а 12 мая пройдет грандиозный финал конкурса.

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

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