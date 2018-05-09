Певец Alekseev обратился к поклонникам после полуфинала «Евровидения»

Представитель Беларуси на «Евровидении-2018» Alekseev обратился к поклонникам после первого полуфинала «Евровидения», который состоялся 8 мая в Лиссабоне.
По результатам полуфинала Никита Алексеев не вышел в финал конкурса. После выступления артист поделился своими эмоциями и поблагодарил зрителей за веру в него.
Alekseev:
Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый.
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Поклонники поддержали исполнителя и назвали его номер «шикарным», а песню «трогательной и проникновенной». Также зрители отметили, что полуфинал получился сильным.
Путь Alekseev на «Евровидение-2018» (читайте здесь).
10 мая состоится второй полуфинал, а 12 мая пройдет грандиозный финал конкурса.