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«По субботам будут проходить открытые для прослушивания детей выступления. Для привлечения их участниками в музыкальном проекте»

08.05.2018 - 12:49

Новости Беларуси. Проведение музыкальных фестивалей с участием творческих коллективов в Верхнем городе Минска уже стало традицией. Какие возможности это дает будущим музыкантам, рассказали в программе «Большой город»

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Появятся новые форматы для молодежи в районе Верхнего города.

Также по субботам будут проходить открытые для прослушивания детей выступления.

С целью привлечения их как зрителей, так и участниками в музыкальном проекте. Продолжит функционировать уличный фестиваль.

В мае будут отобраны лучшие коллективы уличных музыкантов, которые будут выступать на переходах города, получат разрешение на весь сезон.

Минчанам это понравилось. Популярны у минчан переходы крупных станций – на Каменной горке, в Малиновке, ст. Пушкинская. И практически весь сезон каждые выходные будут проходить различные мероприятия, которые позволят выбрать каждому настроение для души.

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