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Победитель «Евровидения» раскритиковал песню Нетты Барзилай из Израиля. И вот что она ответила

10.05.2018 - 19:11

Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал из Португалии раскритиковал песню-фаворита этого года.

В интервью изданию Publico артист отметил, что композиция Нетты Барзилай из Израиля «ужасная».

После победы в минувшем году Собрал рассказывал, что его радует победа музыки, а не «шоу-фейерверка».

Сальвадор Собрал:
В прошлом году люди говорили: «Теперь, когда вы выиграли, все изменится!» Я так не думаю. Возможно, только в будущем.

Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Также исполнитель прокомментировал песню «Toy» в исполнении представительницы Израиля на «Евровидении-2018».

По словам Собрала, он послушал композицию и назвал ее «ужасной».

Сальвадор Собрал:
К счастью, в этом году мне не нужно было ничего слушать.

Нетта Барзилай прокомментировала слова Сальвадора на своей странице в Twitter. Девушка отнеслась к словам исполнителя позитивно.

Нетта Барзилай:
Отправляю только любовь Сальвадору и всем артистам любых жанров.

Фото: twitter.com/NettaBarzilai

Букмекеры единогласно называют представительницу Израиля главной фавориткой конкурса в нынешнем году. Она привлекла внимание не только необычным исполнением песни, но и ее значением – девушка поет о независимых женщинах.

Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне (читать далее).

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