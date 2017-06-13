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Почему уроженец Нью-Йорка Джон Росмэн навсегда покинул Америку и уже 7 лет живет в Минске?

13.06.2017 - 13:19

Знакомьтесь, Джон Росмэн! В 25 он отказался от автомобилей.  В 45 уехал из Америки.  Сейчас мужчине 62 года. Он работает программистом, а в качестве общественного транспорта предпочитает личный велосипед. Называет себя экс-американцем и мечтает получить белорусское гражданство.

По сравнению с Нью-Йорком Минск в 4 раза меньше. При этом в белорусской столице Джон отыскал для себя простор и свободу. В своём блоге он написал так: «Для меня очень важна свобода бродить. Поехал на велосипеде за город в любом направлении, через лес, через поле – в Минске это обычное дело».

А ещё, свобода от пробок на дорогах: ведь «зимой и летом на одном велосипеде»  – это про Джона! Много лет назад он не захотел подхватить «автомобильную лихорадку»  в США. И теперь насчёт суровых зимних катаний говорит с юмором: «Рутинная поездка домой с работы приобретает новое обаяние при минус 12 и метели». 

Чтобы минчане смело пересаживались с четырёхколесного на двухколёсный транспорт, Джон основал фонд «Экологический транспорт»  и курирует бесплатную мастерскую-велокухню. Мастерская, кстати, полностью обеспечивает себя электроэнергией с помощью солнечных батарей.

Любопытно, что экоактивист не пользуется мобильным телефоном, а телевизор в его жизни имеет место разве что в гостиницах во время путешествий.  

В городе экс-американца можно встретить не только на велосипеде, но и с белорусской книжкой в руках. Его цель – выучить язык за 20 лет. Что ж – время ещё есть!

На Родину Джон приезжает, чтобы навестить близких. Всё остальное он нашёл в Беларуси: любовь, счастье и спокойствие. А ещё хороших компаньонов для игры во фрисби!

Джон Росмэн

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