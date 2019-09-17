Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области
Новости Беларуси. Отдельный парашютно-десантный батальон витебской бригады Вооруженных Сил Беларуси успешно выполнил задачу по обороне города на белорусско-российском учении «Щит Союза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При поддержке огня артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок наши десантники нанесли поражение условному противнику, который попытался атаковать накануне освобожденный населенный пункт. Для контроля точности поражения бойцы применяли беспилотный авиационный комплекс Supercam S350.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:
Самые сложные темы, которые были – это бой в городе, ночная стрельба, а также вопросы преодоления водных преград. Результат хороший. Это впечатляет. В первую очередь надо отметить действия подразделений, которые стреляли ночью: результат поражений отличный.
Белорусы успешно справились с задачей благодаря использованию многоярусной системы огня. Напомним, в белорусско-российском учении «Щит Союза» задействованы около 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц боевой техники, а также самолеты и минометы.
«Планируем выйти на уровень переговоров». Делегация из Красноярска посетила Советский район Минска
Новости Беларуси. Обмен опытом и стратегия сотрудничества. Делегацию российского Красноярска принимали в Советском районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гостей встречали в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.
Больше всего россиян интересовал опыт белорусской столицы в благоустройстве и содержании частного сектора. Обсудили и законодательные вопросы в этой сфере, и механизмы личного общения Администрации с собственниками. В планах – более крупные совместные проекты.
Юрий Трущенко, глава Администрации Советского района:
Планируем выйти на уровень переговоров по заключению соглашения о сотрудничестве с одним из районов города Красноярска. Возможно, это будет одноименный район, тоже Советский район города Красноярска.
Сергей Ерёмин, глава Красноярска (Россия):
Нам хотелось бы, чтобы торговые кооперационные связи были более крепкими, потому что продукция из Беларуси очень хорошо ценится в том числе и у нас, в Красноярске, в Сибири.
Глава российского Красноярска отметил, что Минск является для него своеобразным эталоном чистоты. Кстати, сотрудничество в промышленной отрасли еще будет обсуждаться на встрече с руководством Мингорисполкома.