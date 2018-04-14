«Подзарядка». Комплекс упражнений для приведения мышц в тонус по утрам

Как привести свои мышцы в тонус? Какие физические нагрузки эффективнее по утрам – какие-то сложные упражнения, бег или плавание? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Как привести свои мышцы в тонус? Какие физические нагрузки эффективнее по утрам – какие-то сложные упражнения, бег или плавание? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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