«Получить полную информацию о том, где и какие скидки»: в Бресте сделали «Карты гостя» и уже продали почти половину

Новости Беларуси. Этот год открыл границы и Брестской области. К «безвизу» присоединились пять районов, рассказали в программе «Специальный репортаж».

За 4 месяца – почти 3 тысячи иностранцев.

Один из них – поляк Дариуш Маньковски. В Бресте он уже был три года назад – теперь есть с чем сравнить.

Дариуш Маньковски, турист (Польша):

Вижу, что много зданий восстановлено. Город становится красивее.

И получает всё больше шансов стать полноценным туристическим центром.

Который притянет ещё больше людей – из Польши и других стран Европы. Поэтому считаю, что эта инициатива открыть Брест для туристов без виз очень хороша.

Для зарубежных гостей во многих кафе сейчас дорабатывают меню.

Появятся и аудиогиды.

А пока, по примеру Минска, разработаны «Карты гостя». Почти половина уже распродана.

Олеся Округ, заведующий сектором спорта и туризма Брестского горисполкома:

Каждый приезжающий в город турист имеет смартфон, который сможет по ссылке QR-кода перейти на страницу нашего городского информационно-туристического портала, и получить полную информацию о том, где и какие скидки.

Разрабатывая карту, мы использовали логотип 1000-летия.

Город находится в преддверии большого праздника. Останется очень хороший сувенир.