«Полёт» на 2,5 тысячах метров выше уровня моря. Неожиданный способ восстановления после коронавируса используют в Витебске
Новости Беларуси. Пневмония, COVID и три недели в инфекционной больнице. Домой Людмила Баринова вернулась только в конце апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людмила Баринова, жительница Витебска:
В больнице хорошо было. И отношение хорошее, и пища хорошая – все было хорошо. Но это больница. Я за всю жизнь в первый раз попала в стационар. Мне уже внуков привозили – я со стационара пришла с отрицательными тестами.
После короткого интервью Людмила и еще несколько бывших «коллег» по диагнозу отправляется в «полет». Полтора часа «на борту» уникальной в Беларуси барокамеры. 2 500 метров над уровнем моря. Умеренная гипоксия – проще говоря, нехватка кислорода – оказывается, бывает полезной.
Алла Николаева, заведующая городским центром гипобарической терапии и бароклиматической адаптации Витебской городской клинической больницы № 1:
Гипервентиляция возникает. Учитывая, что действуем на весь организм – активация всей гормональной системы способствует открытию мелкой коллатеральной сети кровообращения. Опять же, это помогает в газообмене между легкими: углекислый газ покидает, кислородом мы насыщаемся.
В данном случае гипоксия является стимулятором. Причем образуются дополнительные красные кровяные тельца, которые способствуют переносу кислорода по всему организму. В данном случае мы действуем на несколько систем.
Процедура для тех, кто перенес пневмонию, бесплатная.
В Беларуси на три месяца продлят срок действия документов и справок
Новости Беларуси. Как в нынешней эпидемиологической обстановке сократить количество посещений госорганов и организаций для оформления всевозможных документов, а также снизить административную нагрузку на граждан, регламентирует указ, который 19 мая подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На три месяца продлевается срок действия целого ряда документов. Например, если справка действительна до 31 мая, этот период будет автоматически продлен до конца лета.
Правительство в ближайшее время опубликует перечень таких документов и процедур. Предполагается, что в него будут включены, в частности, выдача справки о состоянии здоровья, гражданского паспорта, водительского удостоверения. Сюда же могут попасть сертификаты на продукцию и услуги собственного производства, а также все процедуры с разрешением на размещение наружной рекламы.