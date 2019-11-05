После ноябрьского потепления в Беларусь придут сильные дожди
Новости Беларуси. Температурные рекорды побиты в Минске, Могилеве и Бресте. Накануне день выдался необычайно теплым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Житковичах и вовсе столбики термометров поднялись до отметки в +18,5 градусов. Сегодня, 5 ноября, уже чуть прохладнее. А вот на 6 ноября синоптики обещают сильные дожди и от 7 до 15 градусов тепла днем.
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за сильного ветра
Новости Беларуси. Штормовое предупреждение на вторник – пятого ноября – объявлено в Беларуси.
По информации Белгидромета, пятого ноября в отдельных районах страны ожидается усиление ветра. Его порывы будут составлять до 15-18 метров в секунду. Ветер прогнозируется южный, юго-западный.
Во вторник будет облачно с прояснениями.
Ночью и утром на больше части территории ожидаются кратковременные дожди, днем они пройдут местами.
Ночью минимальная температура воздуха составит от +7°C до +13°C, днем столбик термометра поднимется до +10°C..+16°C.
Будет зима морозной и снежной? Узнаем в этот день (читать далее).