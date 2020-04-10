Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 10 апреля
Новости Беларуси. На 10 апреля в Беларуси на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 находятся 1793 человека.
По информации пресс-службы Минздрава, увеличение количества заболевших коронавирусом является поступательным и контролируемым. Большинство случаев – это выявленные контакты первого и второго уровней.
Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме.
72 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
169 человек выздоровели после прохождения лечения.
Умерли 19 человек с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.
Министр здравоохранения рассказал, когда прогнозируется пик коронавируса в Беларуси (читать далее).
В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии
Новости Нидерландов. Цветочный сад в Нидерландах приглашает полюбоваться цветущими тюльпанами в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увидеть миллионы цветов различных размеров и сортов можно во время онлайн-экскурсии. Сад Кекенхоф не принимает посетителей впервые с момента открытия. Ежегодно сюда приезжали более полутора миллионов туристов со всего мира.
По Парижу проводят экскурсии с помощью дронов
Из-за вынужденного отказа принимать гостей оказались незанятыми тысячи сезонных работников, а убытки могут превысить 20 миллионов евро. Однако руководство не унывает: благодаря такому перерыву планируется сделать сад еще красивее.