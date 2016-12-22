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Посол Венесуэлы презентовал собственный литературный проект в Минске

22.12.2016 - 12:57

Несмотря на огромное расстояние,  у Беларуси со   странами Латинской Америки и Карибского бассейна тесные  партнерские связи. Сотрудничество  в сферах строительства, нефтехимии, автомобилестроения, газификации, науки и образования с каждым годом динамично развивается. В Баринасе белорусы строят новый жилой микрорайон с крупным нефтеперерабатывающим заводом  и ТЭЦ.

В планах производить белорусские беспилотные летательные аппараты в Эквадоре. У наших государств  много точек соприкосновения и единая цель – повышение уровня жизни граждан  и обеспечение мирных условий для созидательных планов.

Так, идеи солидарности, интеграции, единства и суверенитета наших народов нашли свое воплощение в новом литературном проекте, который презентовали специально в год культуры и к 186-й годовщине со дня смерти известного генерала Симона Боливара.

Благодаря поддержке посольств Боливарианской республики Венесуэла, Республики Куба и Республики Эквадор в Республике Беларусь удалось перевести на русский язык книгу видного венесуэльского политика, писателя  и борца за социальную справедливость Педро Ортеги Диаса «Панамский конгресс и единение Латинской Америки».

Впервые она была издана еще в 1954 году, автор рассматривал идеи свободы и независимости Симона Боливара, благодаря которым удалось освободить от испанского господства Венесуэлу. Для нового перевода издания Чрезвычайный и Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Ресублике Беларусь Хосе Боггиано Периччи написал отдельную главу, посвященную актуальности политических идей Боливара в 21 веке.

Белорусам книга позволит понять национальную политическую культуру Венесуэлы, ее богатейшую историю, познакомит с предпосылками возникновения патриотических движений  в ходе политических изменений на американском континенте в 21 веке, вдохновленных идеями Боливара, который в 1826 году созвал в Панаме конгресс из представителей бывших испанских колоний и хотел создать Южные штаты. Издание также посвящено памяти верного сына  своего народа великого команданта Уго Чавеса. Символично, что оно выходит в год 10-й годовщины первого визита Чавеса в Беларусь.

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