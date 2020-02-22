Потерянный сезон: экономика белорусской еврозимы. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Африканский вектор – какие проекты сблизят Беларусь и Египет? Подводим итоги визита Александра Лукашенко в Каир. А также экономика зимы и зеленая тематика.
Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».
Ее основные темы смотрите в видеоматериале.
Итак, традиционно в 19:30 воскресным вечером топ новостей недели в эфире телеканала СТВ.
Будет ли лето дождливым? Народные приметы на неделю с 24 февраля по 1 марта
25 февраля – день Алексея. В народе верили, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. А туман или снегопад сулят дождливое лето, рассказали в программе «Плюс-минус».
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27 февраля – Кирилл Весноуказчик. Какая погода в этот день, таким и август будет.
Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
28 февраля – Онисим. Предки считали, это время когда, зима с весной спорят: кому идти вперёд, а кому отступить.