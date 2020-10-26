Правовое сознание растёт: какие изменения белорусы предлагают внести в Конституцию?
Новости Беларуси. Депутаты продолжают принимать предложения от белорусов по изменениям в Конституцию. Изначально планировалось, что первый этап сбора завершится 25 октября, однако принято решение продолжить эту работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насколько активны белорусы и что предлагают? Узнаем об этом у председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светланы Любецкой.
Можно направлять предложения и дальше на известные ресурсы
Евгений Поболовец, СТВ:
Говорим о приеме заявок на внесение изменений в Конституцию Республики Беларусь. Дедлайн был 25 октября, сегодня уже 26-е. Что происходит на этот момент?
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Начальный этап направления предложений для корректировки Конституции, основного закона Республики Беларусь, был ориентирован на 25 октября этого года. В настоящее время действительно поступило очень много предложений. Предложений самых разных: и с правовым обоснованием, пожелания, идеи, концептуальные соображения. В настоящее время эта работа будет продолжена.
Предложения по изменениям в Конституцию: что волнует белорусов?
Евгений Поболовец:
То есть срок продлили?
Светлана Любецкая:
Можно направлять предложения и дальше на известные ресурсы, house.gov.by – адрес Палаты представителей. Депутаты Палаты представителей также собирали эти предложения в округах и сейчас над ними будут активно работать. Вовлеченность в обсуждение основного закона – это важно, это нужно. Та информация, которая поступает, представляет достаточно важный интерес.
Тяжело посчитать, но на начальном этапе поступило более тысячи
Евгений Поболовец:
Сколько поступило предложений – триста, тысяча, пару тысяч?
Читайте также:
Олег Гайдукевич: надо дать людям на местах больше самостоятельности
«Это парадокс». Юрист эмоционально высказался о Конституции 1994 года
Чего сегодня хочет молодёжь Беларуси? Мнение студента БГУ
Светлана Любецкая:
Очень тяжело посчитать, и такой цели, конечно, никто не ставил. Но на начальном этапе поступило более тысячи. Даже сегодня я затрудняюсь, сколько таких предложений, ведь не в количестве суть. Они поступают от отдельных граждан, от субъектов хозяйствования, ученые включились в эту работу. Поступают предложения коллективные, то есть определенные предложения поддерживает группа, допустим, 25 человек, 100 человек, 200 человек. Они подписывают такое обращение.
Смысл в том, чтобы увидеть, о чем говорят люди, о чем они думают, какие их пожелания. Не количество ведь самоцель.
Если анализировать уже поступившие предложения, их можно разделить на три группы
Евгений Поболовец:
Я так понимаю, продлили срок приема этих предложений, потому что не спадал интерес белорусов к этой теме. Какие из предложений вам показались наиболее интересными, может быть, неожиданными или экстравагантными?
Светлана Любецкая:
Если анализировать в целом уже поступившие предложения, их можно разделить на три группы. Первая касается видения политического устройства. Вторая – это социально-экономические пути развития. Третья – идеологическая составляющая, а также ценностная система, которая заложена у нас в Конституции.
Что касается политического устройства – это корректировка полномочий Президента, парламента, правительства, органов управления, избирательной системы. Что касается социально-экономического развития, это дальнейшее движение нашей республики, определение внешней и внутренней политики, социально-экономические гарантии. Если идеологической составляющей коснуться, то это вопросы религиозного плана, вопросы устройства семьи. Очень разные соображения, и это говорит о том, что люди задумываются о том, какова будет наша жизнь дальше. Это серьезный подход.
Евгений Поболовец:
Можете пример привести? Более конкретные какие-то предложения.
Светлана Любецкая:
Высказываются предложения о переходе от мажоритарной к смешанной системе, то есть пропорциональной системе. Касаются вопросов сроков работы органов государственной власти, назначения должностных лиц главой государства, и порядка в том числе. Есть вопросы, касающиеся отмены смертной казни, достаточно серьезная дискуссия на эту тему. Введение уполномоченного по правам человека – такой институт существует в мировой практике, и наши граждане рассуждают об этом.
Евгений Поболовец:
Давайте подробнее, чтобы все понимали, чем будет заниматься этот представитель.
Светлана Любецкая:
Это лицо, которое в силу наделения его определенными полномочиями будет вправе участвовать в разрешении тех или иных правовых споров и конфликтов. Что касается идеологической составляющей, допустим, достаточно интересные вопросы, касающиеся национальной символики, национальных языков: кто-то предлагает ввести дополнительно к русскому, белорусскому языкам английский язык. Такие предложения относительно устройства детей, когда происходит процесс усыновления иностранными лицами, высказывается мнение о запрете такого усыновления. Ставятся вопросы о возможности выхода на пенсию досрочно, если семья (отец или мать) имеет троих детей.
Правосознание людей сегодня повышается, это однозначно
Это самые разные направления и сферы жизни – кого что волнует, о том люди и думают. И здесь, конечно, нужно очень внимательно анализировать. Это конституционный уровень, поэтому есть положения, которые должны быть в основном законе. А вот та информация, что поступает дополнительно, ее надо анализировать на уровне тех актов, которые регулируют ту или иную сферу: жилищные, семейные. Поэтому то, что правосознание людей сегодня повышается, это однозначно. И вот эти обращения, предложения, что поступают – еще одно тому подтверждение.
Евгений Поболовец:
Продлили срок приема предложений. До какого числа?
Светлана Любецкая:
Сегодня мы работаем в постоянном режиме и на сегодня, я думаю, что тот, кто активно желает поработать, поучаствовать, направить свои предложения – пожалуйста.
Евгений Поболовец:
Я правильно понимаю, что дальше наиболее интересные предложения, касающиеся политической сферы, экономической, социальной будут структурированы и переданы профильным министерствам для рассмотрения и принятия каких-то решений?
Светлана Любецкая:
Я бы сказала так, что решения о том, каково будет устройство, каковы будут основные направления развития государства, вообще должны высказать люди – это их мнение, это их выбор будет, это их позиция. Что касается правового фундамента основного законопроекта, то, конечно, в этой части и специалисты работают, и ученые-правоведы работают – Конституция – это базис, – для того, чтобы и наше законодательство развивалось, конечно, будет требовать со своей стороны определенной работы.
Диалоговые площадки достаточно активно отработали первый этап
Евгений Поболовец:
В стране организованы диалоговые площадки. На ваш взгляд, насколько они эффективно работают сейчас?
Читайте также:
Несмотря на то, что мы все разные, желание одно – сделать жизнь лучше. О чём говорят белорусы на диалоговых площадках
Многодетная мама о диалоговых площадках: радостно, что все повернулись друг к другу лицом и стали обсуждать проблемы
«Нужна инициатива самих же граждан». Вопрос местного самоуправления обсудили на диалоговой площадке в Минске
Светлана Любецкая:
Диалоговые площадки достаточно активно отработали первый этап. На них, к слову, также вот по тем моментам, что я обозначала (политические, социально-экономические, идеологические составляющие), велись достаточно активные дискуссии. Та информация, которая получена в ходе работы этих диалоговых площадок, также будет источником для работы над законопроектом.
«Говорят, что наша страна не поддерживает предпринимателей. На самом деле всё можно, было бы желание»
Новости Беларуси. Брест подключился к широкомасштабному проекту диалоговых площадок. В центре внимания экспертов, ученых, архитекторов был широкий круг вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие «зеленой экономики», оптимальная транспортная инфраструктура, безопасность движения, утилизация отходов, озеленение – обсуждаемая концепция предполагает комплексный подход к решению городских проблем.
Николай Власюк, главный архитектор Бреста:
Разрабатывается схема озелененных территорий Бреста. Сегодня готовится тендер на схему общественного транспорта Бреста. Постепенно мы реализуем намеченные планы. И хорошо, когда в голове есть уже модель того, к чему мы идем – не просто город развивается, увеличивает свои мощности, увеличивает количество жителей. А когда мы нацелены на качественное преобразование городской среды.
Сергей Талатай, представитель рабочей группы по разработке концепции «Брест: СимбиоСити»:
Как сделать город умным? Здесь интересы транспортников, автомобилистов, здесь интересы пешеходов, велосипедистов, жителей и так далее. Все тянут «рубаху» на себя. Нужен урбанист, нужен город, наделенный полномочиями, властью, который будет сегодня эти идеи синергировать между собой и делать город по-настоящему интересным.
А вот в Гомеле на диалоговой площадке говорили больше о здоровом образе жизни. Так, многие родители и учителя предлагают ввести в школьную программу больше уроков физкультуры, расширить специализированные тематические классы. Тренеры намерены усилить подготовку профессиональных спортсменов. Для этого в вузах планируют открыть больше профильных специальностей.
Читайте также:
Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции
Несмотря на то, что мы все разные, желание одно – сделать жизнь лучше. О чём говорят белорусы на диалоговых площадках
Чего сегодня хочет молодёжь Беларуси? Мнение студента БГУ
Не обошли стороной на диалоговой площадке и тему повышения качества туристических услуг.
Виктория Войтикунас, директор СДЮШОР № 4 Гомеля:
Сейчас век телефонии, и все дети в большей степени сидят в телефонах, поэтому физкультура просто необходима. В школе, может быть, и добавить урок физкультуры, чтобы больше двигались ребята, потому что приходят в спорт – бегать не умеют, прыгать не умеют и всему этому надо учить.
Наталья Звенигородская, директор санатория, представитель коллегии управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:
Если мы занимаемся туризмом, агроусадьбами, другими сферами деятельности, то, соответственно, мы должны говорить об этом для того, чтобы слышали другие люди. Многие говорят о том, что у нас страна не поддерживает индивидуальных предпринимателей. Многие говорят, что не знают, чем заняться, что у нас не платят деньги. На самом деле все можно, было бы желание.
Напомним, первая диалоговая площадка от Гомельской области была организована в Мозыре, где возможность высказаться была у каждого. Не исключено, что идеи энтузиастов станут в будущем реальными проектами.