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Председатель Федерации хоккея Семен Шапиро прокомментировал назначение своих новых заместителей

07.06.2017 - 16:46

Новости Беларуси. Менее трех недель назад белорусскую Федерацию хоккея возглавил Семен Шапиро. Его кандидатуру, предложенную Гродненской областной федерацией и хоккейным кубом «Неман», делегаты поддержали большинством голосов, сообщили в программе «СТВ-спорт». Сегодня на внеочередной конференции в Минске были избраны новые заместители председателя. Ими стали Дмитрий Басков, Сергей Гончаров и Анатолий Варивончик.

Семен Шапиро, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:
Анатолий Михайлович Варивончик, легендарный известный наш хоккеист, очень много сделавший для белорусского хоккея, для «Немана». Басков Дмитрий, тоже известный тренер, который сегодня лучший тренер в нашей стране, лучшие школы возглавляет. Гончаров – это тоже очень достойный человек, много отработавший в белорусском хоккее. Поэтому, я думаю, никаких сенсаций сегодня не произошло.

Председатель Федерации хоккея Семен Шапиро прокомментировал назначение своих новых заместителей

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