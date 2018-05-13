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Председатель концерна «Белнефтехим»: Нефть мы получаем в оговоренных объемах в оговоренные сроки

13.05.2018 - 20:02

Новости Беларуси. В интервью программе «Неделя» председатель концерна «Белнефтехим» рассказ о поставках нефти из России.

Юлия Огнева, СТВ:
Понятно, что загрузка наших нефтеперерабатывающих заводов напрямую зависит от России. Некоторые периоды назад была проблема с поставками нефти. Есть ли она сейчас и как вы прогнозируете отношения с российскими коллегами на ближайшее обозримое будущее?

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
Проблема действительно была в предыдущие годы. Сейчас все вопросы с нашими поставщиками нефти исчерпаны. Нефть мы получаем в оговоренных объемах в оговоренные сроки. Выражаю надежду, что такие отношения должны быть постоянными.

Больше подробностей интервью с председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Ляшенко здесь.

Председатель концерна «Белнефтехим»: Нефть мы получаем в оговоренных объемах в оговоренные сроки

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